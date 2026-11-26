Дамбраускас: Заболя ме вратът, докато се опитвах да следя как Барса си подаваше топката

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас изрази задоволство от усилията на своите футболисти въпреки тежкото поражение с 1:4 от Барселона в Шампионската лига. Бившият наставник на Лудогорец призна превъзходството на каталунците, но отличи старанието на своите възпитаници.

„Планът ни работеше, но трите допуснати гола за десет минути усложниха задачата. Наистина се гордея с моите футболисти“, заяви литовският специалист.

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Дамбраускас призна, че високото темпо и скоростта, с която испанският шампион разиграва топката, са поставили неговия отбор пред изключително сериозно изпитание.

„Видях с каква скорост се движи топката. В един момент ме заболя вратът да гледам наляво и надясно“, коментира треньорът, който акцентира върху огромните физически усилия, положени от неговите възпитаници в стремежа им да ограничат свободните пространства.

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Литовецът обясни, че Сабах е започнал добре срещата и се е опитал да наложи своя стил на игра, но не е успял да поддържа необходимата интензивност през всичките 90 минути.

„Винаги вярваме, че имаме своите шансове“, подчерта Дамбраускас, който открои и положителните аспекти в представянето на отбора си, върху които ще продължи да работи в срещите от азербайджанското първенство.

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Снимки: Imago