"Българският "Халкбанк привлече американския център Джефри Джендрик

Турският волейболен клуб Халкбанк подсили състава си с привличането на опитния американски национал Джефри Джендрик. Високият 2,08 метра централен блокировач вече премина задължителните медицински прегледи. В своята кариера олимпийският медалист вече е играл в турското първенство с екипа на Фенербахче Медикана.

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Клубът от столицата подсилва своята ротация на поста център със състезател със солиден международен опит. Роденият на 15 септември 1995 г. волейболист от САЩ се отличава със стабилна игра на блокада и висока ефективност в атака, като през предстоящия сезон ще защитава цветовете на Халкбанк.

Olimpiyat madalyalı orta oyuncu Jeffrey Jendryk Halkbank’ta! ✍️ ABD Milli Takımı’nın deneyimli oyuncusu Jeffrey Jendryk, sağlık kontrollerinin ardından ailemize katıldı. Halkbank’a hoş geldin Jeffrey! Formamız altında nice başarılara! 🔵🔴⚪ https://t.co/9566FEfcjd — Halkbank Spor Kulübü (@HalkbankSK) November 25, 2026

Богат опит в Европа и Турция

Джефри Джендрик има зад гърба си богата клубна кариера в едни от най-силните първенства на Стария континент. Американецът се е състезавал за германския Берлин Рисайклинг Волейс, полските Асеко Ресовия и ЛУК Люблин, италианския Джойела Призма Таранто и гръцкия ПАОК. В Турция центърът вече натрупа стаж с екипа на Фенербахче Медикана.

Jeffrey Jendryk ilk antrenmanına çıktı🦾😎 https://t.co/p4ucRa1GIw — Halkbank Spor Kulübü (@HalkbankSK) November 25, 2026

Успехи с националния отбор

Като ключова фигура в състава на САЩ, Джендрик има спечелени редица престижни отличия на международно ниво. С националната фланелка той завоюва бронзов медал от Световното първенство на ФИВБ през 2018 г., бронз от Олимпийските игри в Париж през 2024 г., както и сребърно отличие от Волейболната лига на нациите (ВНЛ) на ФИВБ през 2026 г.

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