22 години той беше част от отбора, сега отборът спасява него

Цял живот той бе част от отбора. И когато дойде най-трудният момент, отборът не го забравя. Такава е историята на Минчо Минчев – посветил 22 години на волейбола, а днес изправен пред най-тежката битка в живота си.

Волейболното семейство отново се обедини, за да му подаде ръка.

След тежък инцидент през 2025 г. бившият ас на Марек, Сливен, Хебър и младежкия национален отбор преминава през изпитание, променило живота му. Но не е сам.

След благотворителния мач в края на миналата година ВК Сливен организира нова инициатива в подкрепа на Минчо – благотворителен търг с ценни екипи и лични спомени на някои от най-големите ни имена край мрежата.

Сред хората, които подадоха ръка, са Цветан Соколов, Валентин Братоев, Мартин Пенев и Иван Станев. Всеки дарен артикул носи своя история, но сега има и много по-важна мисия – да помогне на един човек да продължи напред.

КАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ВСЕКИ?

Търгът продължава до 30 ноември 2026 г. Артикулите се публикуват на страницата на ВК Сливен със снимки, а наддаването става в коментарите под тях. Печели най-високата предложена сума. Всички събрани средства ще бъдат използвани за лечението, възстановяването и грижите за Минчо.

„ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА! БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА!“

Това са думите на самия Минчо Минчев пред bTV.

„Както всяко малко момче, първо желаех да тренирам футбол. Владо Кючуков, брат на големия ни треньор по волейбол Богдан Кючуков, който беше по онова време старши треньор на българския национален отбор, пръв ме накара да пробвам с волейбол. Реших да пробвам. Бързо разбрах, че съм добър и това ми хареса. И така цели 22 години волейболът беше по-голямата част от живота ми“, споделя той за пътя си в спорта.

„Имам и хубави, и лоши спомени от волейболния терен. Всеки обича успехите и победите, които го карат да изпитва гордост и задоволство от себе си и целия отбор, но истинското израстване и осъзнаване идват най-вече след тежките загуби. Тогава започваш да надграждаш себе си и като спортист, и като личност.“

След инцидента ежедневието му е различно, но подкрепата на близките и волейболната общност му дава сили.

„Положението беше тежко за мен, но може би по-тежко е на хората около мен. С всеки изминал ден се учиш да живееш по начин, по който не си предполагал. Опора и спокойствие намирам в най-близките ми хора - жена ми, двете ми дъщери, майка ми и всички роднини и приятели загрижени за мен. Благодарен съм на цялата волейболна общественост за съпричастността и всичко, което правят! Миналата година, когато гледах репортаж от благотворителния мач, се разплаках като дете. Благодарен съм на всички приятели, че отделиха ценни за тях вещи и спомени за благотворителен търг.“

А НАКРАЯ МИНЧО ОСТАВЯ ПОСЛАНИЕ, КОЕТО КАЗВА ВСИЧКО:

„Благодаря на всички съпричастни! Животът продължава! Ще продължаваме да го живеем и да се справяме с трудностите. Борбата продължава! Благодаря ви!“

Сега е ред на волейболното семейство отново да покаже, че никой от своите не бива да остава сам в най-трудния си мач.

Надежда Кожухарова, btvsport.bg

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