Венислав Антов с 15 точки, Туркоа е на 1/4-финал за Купата на Франция

Българският национал Венислав Антов и неговият Туркоа се класираха на четвъртфинали на турнира за Купата на Франция.



Воденият от Дориан Ружейрон тим надигра Шомон с 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) в осминафинален мач от надпреварата.

Посрещачът бе втори по резултатност, като завърши с 15 точки (2 аса, 2 блокади). Бившият играч на Берое Махди Бентахер записа 7 точки (1 ас, 3 блокади). Най-резултатен бе Усама Бен Ромдане със 17 точки (1 блокада).

За съперника финландецът Вейка Линдквист завърши с 12 точки.

а най-полезен играч (MVP) на двубоя бе избран аржентинският разпределител Матиас Хираудо.

Така Туркоа записа 6-а поредна победа във всички турнири и се класира за четвъртфиналите за Купата на Франция, които ще се проведат на 15 декември.

На 28 ноември (събота) Антов и съотборниците му срещат Поатие, в 20:00 часа в мач от първенството.

ШОМОН – ТУРКОА 0:3 (18:25, 22:25, 22:25)

ШОМОН: Тома Жил 1, Вейка Линдквист 12, Джейкъб Пастьор 7, Шай Майо Либерман 1, Яго Домингес 8, Руслан Черватюк 7 – Никлас Брейлин – либеро (Жоао Кордейро 4, Алгинон Морис Луис-Фрежо 1, Елиот Брюне, Тома Хелфер, Малик Диуф, Сиприен Льо Ру)

Старши треньор: МАРСЕЛО ФРОНКОВЯК

ТУРКОА: Матиас Хираудо 2, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 15, Роберт Андринга 7, Усама Бен Ромдан 17, Махди Бентахер 7, Хоакин Галего 3 – Жулиан Дебес – либеро (Рубен Гомеш, Намори Досо, Робен Вишневски, Натан Кановас, Жюл Окамбава)

Старши треньор: ДОРИАН РУЖЕЙРОН.

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