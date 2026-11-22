Братя Николови блестят в Италия! Алекс с 16 точки, Симеон с 4 точки при победа №6 на Лубе

Българските национали Александър и Симеон Николови имаха сериозен принос за категоричната домакинска победа на Кучине Лубе (Чивитанова) над Тинет Прата ди Порденоне с 3:0 (25:15, 25:22, 25:23) в двубой от 6-ия кръг на италианската Суперлига.

Александър Николов стана най-резултатен в срещата с 16 точки (3 аса, 52% ефективност в атака, +3).

Българският посрещач реализира 13 точки от атака при 25 опита и добави 3 директни точки от начален удар.

По-малкият му брат Симеон Николов също изигра отличен мач и завърши с 4 точки (2 блока, 1 ас и 100% ефективност в атака).

Младият български разпределител реализира единствената си атака, добави 2 точки от блокада и 1 ас, като отново демонстрира големия си потенциал.

Двамата братя започнаха като титуляри и останаха на игрището през всичките три гейма.

За победителите американският национал Джаксън Хау завърши с 13 точки, от които впечатляващите 5 блокади. Канадецът Ерик Льопки добави 8 точки, а Джовани Мария Гаргюло и Матия Ботоло се отчетоха с по 6.

За гостите най-резултатен бе бразилецът Лукас Бергман с 11 точки. Ноа Мартила добави 9, а Йерней Терпин завърши със 7.

Лубе започна убедително и спечели първия гейм с 25:15.

Във втората част гостите оказаха по-сериозна съпротива, но домакините запазиха предимството си и се наложиха с 25:22.

Третият гейм също бе оспорван, но Лубе показа по-голяма стабилност в решаващите моменти и затвори срещата след 25:23.

Възпитаниците на Лубе демонстрираха впечатляващите 61% ефективност в атака, срещу 48% за Прата ди Порденоне.

Домакините имаха и сериозно предимство на блокада — 9 срещу 4 точки.

Успехът донесе нови 3 точки на Лубе в битката за челните места в италианската Суперлига.

С шестата си поредна победа от началото на сезона Кучине Лубе Чивитанова събра 18 точки и временно излезе на първо място в италианската Суперлига.

Тимът на братя Николови продължава без загуба, като има 6 победи от 6 мача и геймово съотношение 18:2.

КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА – ТИНЕТ ПРАТА ДИ ПОРДЕНОНЕ 3:0 (25:15, 25:22, 25:23)

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Матия Ботоло 6, Джаксън Хау 13, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 16, Ерик Льопки 8, Джовани Мария Гаргюло 6 – Фабио Балазо-либеро (Миран Куюнджич 2, Максим Тонконог 1, Франческо Дзопелари, Антонин Климеш, Франческо Бизото, Диего Гато)

ПРАТА ДИ ПОРДЕНОНЕ: Алесио Алберини 1, Йерней Терпин 7, Ноа Мартила 9, Лукас Бергман 11, Якопо Ларица 5, Воут Д'Хеер 4 – Алесандро Тоскани-либеро (Николо Каталан, Себастиано Марсили, Давид Умек, Федерико Фрасанела, Алберто Пол, Кирил Клец, Федерико Гуадањини – либеро)

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