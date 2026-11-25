Туомас Самелвуо отново застава начело на Канада

Финландският волейболен треньор Туомас Самелвуо отново поема мъжкия национален отбор на Канада. Специалистът се завръща на поста, след като вече води състава в периода между 2023 и 2024 година.

По време на първия си престой начело на тима Самелвуо изведе „кленовите листа“ до финалната осмица в Лигата на нациите, където отборът завърши на шеста позиция, и спечели квота за Олимпийските игри чрез квалификационния турнир. На форума в Париж обаче канадците отпаднаха още в груповата фаза след поражения от Словения (1:3), Франция (0:3) и Сърбия (2:3).

През ноември 2024 година финландецът напусна позицията по собствено желание, като от канадската волейболна федерация тогава уточниха, че решението му е свързано с раждането на дете в семейството му. Неговият наследник Даниел Люис не успя да изпълни основната цел – спечелване на билет за Олимпиадата през 2028 година чрез квалификациите за Северна Америка, в които триумфира селекцията на Куба.

„Изключително щастлив съм да се завърна в мъжкия национален отбор на Канада. Това беше решение, взето със сърцето – усещам дълбока връзка с този тим и вярвам, че моментът отново да поведа състава е изключително подходящ. Моят клуб Осака Блутеон застава плътно зад мен, но най-важното е, че имам и пълната подкрепа на моето семейство“, споделя Саммелвуо, цитиран от телеграм канала „Волейбол ЛАЙВ“.

Настоящият договор на 50-годишния треньор с японския Осака Блутеон е до края на сезон 2028/29, след като пое клуба през 2025 година и още в дебютната си кампания го изведе до шампионската титла на Япония.

В своята кариера Самелвуо натрупа солиден опит и в Русия, където работи в продължение на шест години. Той изведе Кузбас Кемерово до историческа титла през 2019 година, а след това ръководи и Зенит Санкт Петербург. Като селекционер на руския национален отбор финландецът спечели златото в Лигата на нациите през 2019 година и сребърните медали от Олимпийските игри в Токио.

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