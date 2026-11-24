Олимпийската шампионка Бриньоне: Качих се отново на ски в Червиния, доволна съм

Двукратната олимпийска шампионка в алпийските ски от Милано-Кортина Федерика Бриньоне направи ски тренировка в Червиния в компанията на брат си Давиде и Мауро Сбарделото, предаде агенция АНСА. Това става само три месеца след последната й операция на 25 август в Милано, при която бяха отстранени пластина и винтове от дясното й коляно.

"Три месеца след последната операция се завърнах на ски в Червиния и съм много доволна", коментира шампионката.

"Тя използва ски за гигантски слалом, като това бе първата стъпка към завръщането на снега, което върви паралелно с физиотерапитията и физическата подготовка на Федерика след инцидента й през април 2025 година", написаха от Италианската ски федерация.

Бриньоне си е поставила за цел да участва на Световното първенство в Кран-Монтана, което ще се проведе между 1 и 14 февруари 2027 година.

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Снимки: Imago