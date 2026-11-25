Конър Гийки претърпя операция на рамото

Нападателят на Тампа Бей Лайтнинг Конър Гийки е претърпял операция на рамото, която няма да му позволи да играе между четири и пет месеца, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

22-годишният Гийки бе поставен в листа с трайно контузените играчи през миналата седмица.

"Операцията е в интерес на неговата кариера. Той все още е много млад и мисля, че ще успее да преодолее това", каза старши треньорът на Тампа Джон Купър.

Lightning’s Conor Geekie out 4-5 months after shoulder surgery | Link in bio https://t.co/x2vqJHyKjN — Tampa Bay Times (@TB_Times) November 24, 2026

"Не смятам, че сезонът му е приключил. Мисля, че до март трябва да се възстанови. Всички стискаме палци това да се случи", каза още Купър.

През този сезон Гийки има четири гола и една асистенция в 20 мача.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages