Нападателят на Тампа Бей Лайтнинг Конър Гийки е претърпял операция на рамото, която няма да му позволи да играе между четири и пет месеца, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.
22-годишният Гийки бе поставен в листа с трайно контузените играчи през миналата седмица.
"Операцията е в интерес на неговата кариера. Той все още е много млад и мисля, че ще успее да преодолее това", каза старши треньорът на Тампа Джон Купър.
"Не смятам, че сезонът му е приключил. Мисля, че до март трябва да се възстанови. Всички стискаме палци това да се случи", каза още Купър.
През този сезон Гийки има четири гола и една асистенция в 20 мача.
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