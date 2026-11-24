Марко Семерджиев и Атанас Петров проведоха заключителни лагери в Швейцария и Австрия

Националите по ски алпийски дисциплини Марко Семерджиев и Атанас Петров проведоха заключителни лагери в Диаволеца (Швейцария) и Пас Турн (Австрия) с треньорите Валентин Станков и Стефан Ярловски.

Участие в първи стартове за сезона направи Атанас Петров, който на слалома за ФИС в Швейцария остана четвърти, само на 3 стотни от място на подиума.

На юношески състезания в Пас Турн Петров отново се представи на ниво и намери място сред първите десет в три състезателни дни.

Марко Семерджиев ще започне сезона със стартове в Хипах (Австрия) с два гигантски слалома, написаха от БФ Ски в социалните мрежи.

Снимка: facebook.com/BulgariaSkiFederation

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