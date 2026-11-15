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Русия няма да участва на Световното първенство по хокей на лед за младежи

  • 15 ное 2026 | 23:07
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Русия няма да участва на Световното първенство по хокей на лед за младежи

Русия ще пропусне Световното първенство по хокей на лед за младежи поради ограничения за влизане в страната, наложени от канадското правителство, потвърди Международната федерация по хокей на лед (IIHF).

От IIHF заявиха, че са обмисляли алтернативни варианти, но са решили Канада да остане домакин, като турнирът ще се проведе от 26 декември до 5 януари в градовете Едмънтън и Ред Диър.

Позовавайки се на войната на Русия в Украйна, канадският държавен секретар по въпросите на спорта Адам ван Коверден заяви пред Ройтерс в сряда, че Канада ще откаже достъп на руски и беларуски спортисти и официални лица, пристигащи за участие в състезанията – дори и на тези, които притежават валидни визи.

IIHF отстрани отборите и от двете държави през 2022 г., след като Москва започна инвазията си. Въпреки това, решение на Спортния арбитражен съд (CAS) от миналия месец задължи федерацията да възстанови участието на руските отбори в пет първенства.

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