БНТ 3 излъчва филм за Владимир Зографски

Поредицата „Спортните таланти на България“ продължава по БНТ 3 в събота, 28 ноември, от 19:30 ч. с документалния филм, посветен на най-успешния български състезател по ски скокове – Владимир Зографски. Филмът с автор Борил Гочев, режисьор Йоана Капанова, оператор Асен Цветков и монтажист Радосвета Петрова проследява житейския и спортен път на Владимир Зографски от Самоков до световната сцена.

Талантливият състезател е роден в Самоков и е син на участника в две издания на Зимни олимпийски игри – Емил Зографски. Потенциалът на Владимир бързо се разкрива на ски шанцата, което поставя началото на неговото развитие в света на ски скока. Печели титлата на планетата за младежи, а през последните сезони записа резултати, невиждани до този момент в българската история – триумф в лятната верига Гран при, 10-о място на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 и подиум за Световната купа в Лахти, Финландия. Вече на 33 години, женен и с две деца, Владимир Зографски продължава да се стреми към високи постижения и поради тази причина лентата, посветена на неговия живот, носи името „Air Влади“.

Зрителите на спортно-развлекателния канал на Българската национална телевизия ще имат възможност да се докоснат и до атмосферата в емблематичния полски комплекс Закопане, където българинът живее и тренира. Лентата ще ви върне и назад в годините, където той и най-близките му хора ще си спомнят за трудното начало, забавните истории и големите изненади.

За трудните решения през годините. За пътя от Самоков до върха. Гледайте документалния филм от поредицата „Спортните таланти на България“ за Владимир Зографски в събота, 28 ноември, от 19:30 ч. по БНТ 3.

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