Айхел и Конъли с по два гола за победа на Вегас в Едмънтън

Вегас Голдън Найтс се наложи с 5:3 при гостуването си на Едмънтън Ойлърс в единствения двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), който се изигра през изминалата нощ.

„Златните рицари“ поведоха с 2:0 в рамките на първите 20 минути след попадения на Джак Айхел и Тревър Конъли. Колтън Дах и Конър Макдейвид обаче изравниха резултата във втория период и така всичко се реши във финалните 20 минути.

Safe to say Trevor Connelly had a KNIGHT 😮‍💨🦅 #VegasBorn https://t.co/oljVHqYuIX — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) November 25, 2026

В тях Ник Доуд и Айхел отново дадоха предимство от два гола на гостите преди Васили Подколзин да намали. До края обаче домакините не намериха сили за ново попадение, а крайното 5:3 оформи Конъли, който се разписа на празна врата 2:32 преди сирената.

Mirrorball Winners aka our 3 Stars of the Knight 🪩 #VegasBorn https://t.co/HWXwPQT4ID — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) November 25, 2026

С тази победа Вегас намали изоставането си от Едмънтън в битката за първото място в Тихоокеанската дивизия, като с 35 точки „златните рицари“ изостават с три от Ойлър. Тимът от Невада е и с мач по-малко.

В следващия си двубой Вегас гостува на заемащия третата позиция в Тихоокенската дивизия Сан Хосе Шаркс, а срещата е в петък (27 ноември) от 23:00 часа българско време. За Ойлърс пък сезонът ще продължи с още едно домакинство, този път на Сиатъл Кракен, а срещата е в събота (28 ноември) от 3:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages