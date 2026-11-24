Камила Валиева ще пропусне първенството на Русия

Фигуристката Камила Валиева няма да участва в руското първенство, което ще се проведе от 17 до 20 декември в Челябинск, съобщават руските медии.

20-годишната състезателка поднови тренировките си с групата на Етери Тутберидзе. На 12 ноември беше обявено, че Валиева се е завърнала към заниманията след прекъсване. От края на април 2025-а тя тренираше под ръководството на Светлана Соколовская.

През септември фигуристката се яви на тестове в Москва, след което не участва в никакви официални турнири.

Камила Валиева реши да поднови кариерата си, след като изтърпя четиригодишно наказание за нарушение на антидопинговите правила. През август тази година Международният кънки съюз ѝ предостави неутрален статут, но по-късно го отне.

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