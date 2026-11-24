Торонто прекъсна черната си серия след впечатляващ обрат срещу Айлъндърс

Торонто Мейпъл Лийфс сложи край на мъчителната си серия от девет поредни поражения, след като осъществи забележителен обрат и победи Ню Йорк Айлъндърс с 4:2 като гост в зала "Ю Би Ес Арена" в Елмънт.

Гостите нанизаха четири безответни шайби, за да заличат изоставане от два гола и да запишат първи успех след баланс от 0-8-1 в предишните си девет срещи. Победното попадение реализира младокът Гавин Маккена в средата на третата третина, а Джейк Маккейб, Дарън Радиш и Ник Пол се отличиха с по две асистенции за „кленовите листа“ (9-14-3). Вратарят Антъни Столарз се отчете с 20 спасявания.

GAVIN MCKENNA WITH THE REBOUND GOAL!!! 🍁 https://t.co/dIfBxP52Dt — NHL (@NHL) November 24, 2026

„Усещането е страхотно, заяви след мача старши треньорът на Торонто Джим Хилър. - Говорихме много за ситуацията. Определено не бяха лесни дни за никого, но хората, които трябва да свършат работата на леда, са играчите. Изключително се радвам за тях, защото се бориха мъжки. Дори когато допускаха грешки в миналите двубои, те не спираха да се трудят. Днес сведоха неточностите до минимум и трудът им беше възнаграден.“

След като бяха надиграни по отношение на ударите към вратата с 15:6 в първата третина, хокеистите на Торонто преобразиха тотално играта си и доминираха с 26:7 точни изстрела през останалите две части.

„Вълнуващо е, смятам, че напълно заслужихме този успех, сподели Столарз. - Начинът, по който отговорихме, след като им позволихме да контролират събитията през първия период, беше впечатляващ. Това беше сред най-силния ни игри напоследък. Показахме, че можем да го правим, когато вложим необходимата енергия и време. Подобен успех сваля огромно напрежение и връща позитивната атмосфера в съблекалнята.“

Anthony Duclair opens the scoring on Long Island 🟠🔵 https://t.co/YkreFwZndu — Sportsnet (@Sportsnet) November 24, 2026

Домакините от Ню Йорк поведоха още в 3:12 минута на откриващия период чрез Антони Дюклер, който бе изведен от Матю Кесел и преодоля Столарз. Матю Барзал удвои преднината на Айлъндърс (11-7-5) в 6:55 минута на втората третина със своя първи гол за кампанията, завършвайки самостоятелен рейд през центъра.

Mathew Barzal buries his first of the season ☝️ https://t.co/Sly6QPUumK — Sportsnet (@Sportsnet) November 24, 2026

С това обаче приключиха силните минути за нюйоркчани, чиято серия от седем поредни мача със спечелена точка бе прекъсната. Иля Сорокин отрази 28 удара на вратата на Айлъндърс, но това не бе достатъчно.

Щурмът на Торонто стартира в 10:14 минута на втората част, когато Дакота Джошуа отклони изстрел на Джейк Маккейб от дистанция за 2:1. В началото на третия период, при 3:52 минута, Крис Танев изравни след бърза комбинация между Ник Пол и Остън Матюс.

Toronto goal! Scored by Dakota Joshua with 09:46 left in the 2nd. Assisted by Jake McCabe and Darren Raddysh. NYI: 2 | TOR: 1 #TORvsNYI #Isles #PassionNeverSleeps https://t.co/Bi0xTSko29 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 24, 2026

Пълният обрат стана факт в 8:55 минута при отложено наказание срещу домакините. След изстрел на Радиш, Гавин Маккена овладя отбитата шайба и я прати в мрежата за 3:2. Точка на спора сложи Кауън в 18:07 минута с попадение на празна врата.

Chris Tanev ties it for Toronto with his first of the year 🚨 📺: Sportsnet https://t.co/QPUT4H7JvS — Sportsnet (@Sportsnet) November 24, 2026

„Когато си на леда с фигури като Уили Нюландер и Остън Матюс, виждаш как те успокояват играта и я правят максимално опростена, обясни Маккена след победния си гол. - Това е нещо, от което се уча. Старахме се да държим шайбата и да я насочваме към вратата при всяка възможност. Радиш стреля отлично, рикошетът дойде точно при мен и се получи страхотен момент.“

Капитанът на Айлъндърс Бо Хорват не скри разочарованието си: „Всички сме наясно, че представянето ни след първата част беше крайно незадоволително. Сорокин направи страхотни спасявания, иначе резултатът можеше да бъде далеч по-тежък. Подобно отпускане е недопустимо.“

Домакините понесоха и кадрови удар, след като нападателят Кайл Палмиери напусна леда в средата на втория период с контузия в долната част на тялото след сблъсък с Кауън и страничната греда.

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