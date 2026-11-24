Александра Фейгин ще участва на турнир в Словения

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин ще участва на международен турнир по фигурно пързаляне в Целе (Словения) от 27 до 29 ноември.

Фейгин е заявена в надпреварата при жените в конкуренцията на още 13 фигуристки.

Кратката програма ще се състои в събота, а волната е на следващия ден.

Още четири българки ще стартират в турнира. При девойките на леда ще излязат Варвара Абрамкина и Милена Велчева, а при Advanced Novice Women Сиана Андреева и Мартина Пейчева.

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