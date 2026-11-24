Янаки Милев се бори, но отпадна на старта на "Чаланджър" в Анкара

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис "Чалънджър 50" в турската столица Анкара с награден фонд 63 хиляди долара.

22-годишният състезател отстъпи пред Олег Приходко (Република Северна Македония) с 4:6, 7:6(3), 3:6 за два часа и 26 минути на корта.

След като изостана в общия резултат след два допуснати пробива в първия сет, във втората част Милев навакса пробив пасив и си осигури тайбрек, в който спечели четири поредни точки от 3:3 до 7:3. Така двубоят стигна до решаващ трети сет, в който българинът беше равностоен до 3:3, но загуби три гейма подред за крайното 3:6.

Утре Милев ще стартира и в надпреварата на двойки с представителя на домакините Тунджай Дуран срещу вторите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Джошуа Шийхи (САЩ).

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