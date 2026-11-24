Анас Маздрашки с трета поредна победа в Херсонисос

Българинът Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

20-годишният състезател, който премина през квалификациите, надигра Никита Мащаков (Украйна) с 6:4, 4:6, 6:2 за два часа и 26 минути.

Маздрашки осъществи обрат от 2:4 до 6:4 в първия сет, но след това загуби втората част и допусна изравняване в общия резултат. Решаващият сет започна с размяна на брейкове, но българинът успя да пробие още два пъти - за 2:1 и отново за 5:2, а след това на собствен сервис затвори срещата.

С този успех той заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 818-ото място.

Следващият съперник на Анас Маздрашки ще бъде вторият поставен Филип Хенинг (Република Южна Африка).

Другият българин в основната схема на сингъл - Димитър Кузманов, водеше срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Деметрис Азоидес с 4:2 в първия сет, но приключи участието си заради физически проблем.

В надпреварата на двойки утре Кузманов и Михаел Геертс (Белгия) ще започнат срещу Федерико Арнаболди и Хуан Круз Мартин Манцано (Италия), докато Маздрашки и Иманол Лопес Морийо (Испания) ще стартират с мач срещу гърците Виктор Калайцис и Стефанос Схинас.

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