Синер е бил принуден да се подложи на операция на коляното, след като консервативното лечение се е оказало неуспешно

Номер 2 в световната ранглиста по тенис за мъже Яник Синер е бил принуден да се подложи на операция, след като консервативното лечение се е оказало неуспешно, разкри италианецът в социалните мрежи. Синер претърпя успешна хирургическа интервенция във Финландия. Според италианските медии той ще пропусне откриващия турнир от Големия шлем за новия сезон - Откритото първенство на Австралия през януари.

“През последните няколко месеца аз и екипът ми опитахме всичко, за да излекуваме контузията ми без операция“, написа той в профила си в Инстаграм,

Яник Синер претърпя операция на коляното

“След известен окуражаващ ранен напредък, коляното ми, за съжаление, не реагира както всички се надявахме, така че днес претърпях операция за подобряване на състоянието. Наистина ми липсва да съм на корта и сега ще започна процес на възстановяване. Благодаря ви за подкрепата и до скоро“, добави тенисистът.

През октомври Синер прекрати сезона си преждевременно. Той не е играл от 12 юли, когато защити титлата си на "Уимбълдън".

25-годишният италианец има 30 титли от АТP на сингъл на актива си. Той е петкратен шампион от Големия шлем, след като триумфира на Откритото първенство на Австралия (2024, 2025) и "Уимбълдън" (2025, 2026), а също така е спечелил Откритото първенство на САЩ (2024). Той е и двукратен шампион на финалите на АТP (2024, 2025) и носител на Купа "Дейвис" (2023, 2024).

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Снимки: Gettyimages