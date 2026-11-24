Панатинайкос спечели обжалването срещу санкциите за инцидентите във финалите с Олимпиакос

Панатинайкос спечели обжалването си и вече е само на точка от лидера ПАОК в гръцкото баскетболно първенство. Във вторник Върховният съвет за разрешаване на спортни спорове в Гърция (ASEAD) върна на атинския клуб двете отнети точки и отмени глобата от 100 000 евро.

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Санкциите бяха наложени след инцидентите в петия мач от финалната серия между Панатинайкос и Олимпиакос през миналия сезон. Тогава двата клуба бяха глобени с по 100 000 евро, а от актива им за настоящото първенство бяха отнети по две точки.

Преди две седмици ASEAD отхвърли жалбата на Олимпиакос срещу точковата санкция. В сила остана и наказанието от седем мача на Тайрик Джоунс.

След решението Панатинайкос заема второто място с 15 точки след седем победи и една загуба. Начело с 16 точки е ПАОК, който спечели и осемте си мача. Арис е трети с 14 точки при шест победи и две загуби. Шампионът Олимпиакос има същия баланс като Панатинайкос, но заради отнетите две точки остава четвърти с 13.

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Снимки: Imago