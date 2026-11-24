Благоевград посреща 21-вия международен турнир "Любчо Солачки"

Благоевград ще бъде домакин на 21-вия Международен турнир по спортна гимнастика „Любчо Солачки“.

На 27, 28 и 29 ноември спортна зала „Скаптопара“ ще посрещне млади гимнастици от България и още шест държави – Великобритания, Гърция, Италия, Кипър, Северна Македония и Сърбия.

Турнирът е за деца и юноши и е част от календара на Българската федерация по спортна гимнастика. Организатор е гимнастически клуб „Любчо Солачки“ с подкрепата на Община Благоевград.

В продължение на три дни жителите и гостите на града ще имат възможност да проследят оспорваните надпревари, да се насладят на гимнастическите изпълнения и да подкрепят младите състезатели.

Официално откриване ще бъде на 28 ноември (събота) от 13:00 часа.

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