Силно начало за родните отбори на турнир по естетическа гимнастика в Япония

Българските отбори стартираха успешно участието си на международния турнир по естетическа групова гимнастика "AGG SASAKI Trophy" в Сакаи, Япония. Общо десет родни състава стартираха в надпреварата и много от тях са в позиция за медали след първия състезателен ден.

В кратката програма при 8-10-годишните Велбъжд Кюстендил е на четвърто място след първото изпълнение с оценка 13.250 точки. В категория 10-12 година лидер е тимът на ЦСКА с 16.150, а трета позиция във временното подреждане заема Теа Денс с 15.550. При 12-14-годишните Велбъжд е пети до момента с 13.750.

В дългата програма 8-10 години лидер след първото изиграване е Етър Елит с 18.250 точки, а Теа Денс е на трето място със 17.250. При 10-12-годишните отборът на Академик е временно втори с 19.100. Във възраст 12-14 години Академик е на трета позиция с 19.100, следван от Теа Денс със 17.750. При девойките Етър Елит е пети в подреждането с 23.800.

Финалите са на 25 ноември. За отличията спорят близо 150 отбора от Република Корея, Япония, Киргизстан, САЩ, Канада, България, Казахстан, Малайзия, Русия, Чехия, Беларус, Финландия, Австралия, Испания, Италия, Армения, Гърция, Люксембург, Франция, Сингапур и други.

На 26 и 27 ноември в Сакаи ще се състои Световното първенство по естетическа групова гимнастика също с българско участие.

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