ЦСКА организира за пети път международен турнир в памет на Велик Капсъзов

Клуб ЦСКА ще организира петото издание на единствения турнир по спортна гимнастика у нас по двойки в памет

на първия българин носител на олимпийски медал в този спорт - Велик Капсъзов.

Капсъзов е трикратен участник на олимпийските игри (1956, 1960 и 1964 година), като печели бронз на халки от

Игрите в Рим 1960. Освен това той има медали на този уред на Европейските първенства през 1959, 1961 и 1963 година.

Надпреварата в памет на легендарния гимнастик е за смесени двойки на възраст от 14 до 18 години и ще се състои

на 12 декември от 10.00 часа в залата по спортна гимнастика в национална база „Раковски“.

"За пета поредна година ICON GYM подкрепя младите гимнастици и застава зад развитието на спорта и силата на

българския талант. Гордеем се, че можем да бъдем част от този специален турнир, организиран от СК Спортна гимнастика ЦСКА. Очаква ни ден, изпълнен с емоции, движение и вдъхновение. Заповядайте да подкрепим младите шампиони!", написаха организаторите в социалните

мрежи.

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