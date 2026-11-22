Ансамбълът на Левски спечели престижен турнир в Япония

Радост и гордост за България - ансамбълът на "Левски" спечели престижния турнир "Sanix Cup" 2026 в конкуренцията на 20 отбора от целия свят. След като момичетата спечелиха квалификациите вчера, Дария Киркова, Сиана Казъмска, Божидара Миткова, Вяра Младенова и Ванеса Гешева играха много силно и убедително на финала и грабнаха златните медали.

Българските ансамбли остават непобедени на емблематичния турнир, а този сплотен отбор печели състезанието за 3-ти път. Треньор на отбора е Теодора Паничарска, а водач на делегацията в Япония е Татяна Янева. Блестящо представяне имахме и на съдийската маса в лицето на Адрияна Малинова.

Снимка: Фейсбук Клуб по художествена гимнастика Левски

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