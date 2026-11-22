Три златни и два сребърни медала за България на турнира по художествена гимнастика в Букурещ

Националките Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко спечелиха пет медала (три златни и два сребърни) при девойките в 25-о издание на международния турнир по художествена гимнастика „Irina Deleanu Cup 2026“ в румънската столица Букурещ. България завоюва титлата в отборната надпревара със сбор от 101.250 точки (51.100 за Стоянова и 50.150 за Пономаренко).

Стоянова постави силно начало на българското участие вчера. Възпитаничката на Валентина Симеонова впечатли с изпълнението на обръч, което ѝ донесе оценка от 27.300 точки и златното отличие. Днес тя добави и сребро на лента с оценка от 23.800 точки (трудност 9.700; артистичност 7.500; изпълнение 6.950; наказание: 0.350).

Със златен медал беше белязано и завръщането на Анастасия Пономаренко на състезателния килим. Грацията, водена от Светлана Юриевна, триумфира на топка с оценка от 24.800 точки и взе сребро на бухалки с 25.350 точки (10.800; 7.600; 6.950).

Съдия за България на това състезание беше Валя Маркова.

снимка: БФХГ Фейсбук

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