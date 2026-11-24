Маккартни е готова за Световното по плуване в Китай

Плувкинята Ели Маккартни ще защитава цветовете на Ирландия на световната сцена, след като бе включена в състава на федерацията за предстоящото Световно първенство по плуване на Световната федерация по водни спортове в Пекин.

Мястото в националната селекция е напълно заслужено за 21-годишната състезателка след изключително силния сезон 2026, с който тя се утвърди сред водещите фигури в ирландското плуване.

Шампионатът на планетата стартира на 1 декември, като в емблематичния Национален център по водни спортове в Пекин, по-известен като "Водния куб“, се очаква да се съберат над 1000 атлети от повече от 200 държави. Съоръжението ще бъде преустроено в 25-метров басейн за шестте състезателни дни.

Първенството в Пекин ще бъде второто голямо състезание на малък басейн в кариерата на Маккартни, след като през 2025 година тя достигна до два финала на Европейското първенство на 25-метров басейн в Полша.

В подкаста "Дъ Бак Пейдж“ северноирландката сподели за трудните моменти и отдадеността, необходими за пробива в световния елит.

"По време на пандемичните ограничения трябваше да взема съдбоносно решение. Тогава все още не бях представяла Ирландия на международно ниво, а мерките ни лишиха от възможност да тренираме и да се състезаваме. Точно тогава седнахме и трябваше да решим дали да сложа край на кариерата си, или да се опитам още веднъж.“

Световното първенство в китайската столица ще продължи до 6 декември, като часовете на стартовете на Маккартни предстои да бъдат уточнени.

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Снимки: Gettyimages