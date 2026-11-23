Ултра плувецът Теодор Цветков се включи в събитие, посветено на децата със специални образователни потребности

За втора поредна година българският ултра плувец Теодор Цветков бе част от събитие в плувен басейн "Мадара" към Национална спортна академия "Васил Левски", посветено на децата със специални образователни потребности. Присъстваха много родители, деца и вдъхновяващи личности от света на спорта като Ренета Камберова, Стойка Кръстева, Стела Енева, Руксана Кирилова и други.

Голямата цел бе споделянето и разпространяването на важно послание - всяко дете заслужава подкрепа, внимание, мотивация и възможност да повярва в себе си.

"Споделихме личен опит и добри примери, а след това децата имаха възможност да се включат и в спортно състезание. Защото понякога най-важното не е кой ще победи, а кой ще повярва, че може - каза Цветков след участието си в събитието. - Искам да обърна специално внимание на дейността на фондация "Александър Русев", която подкрепя деца и хора със специални потребности чрез плуване, водна рехабилитация и терапия. Една от големите цели на фондацията е изграждането на нов рехабилитационен комплекс, който да даде възможност на още повече деца и семейства да получават необходимата подкрепа, специализирана грижа и шанс за по-добро качество на живот. Това е кауза, която заслужава внимание и подкрепа. Всеки, който има желание и възможност, може да стане част от тази мисия. Всяка помощ има значение!"

Русенецът Теодор Цветков е вписван е три пъти в Книгата с рекорди на "Гинес" - два пъти подобри собственото си постижение за плуване на 10 км с една завързана ръка, както и за участие в най-масово бягане. През 2026-а направи и най-впечатляващото - поне според него, постижение: 71 часа плуване без спиране.

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