Ирландия обяви състав от 10 плувци за Световното в Пекин

Националният отбор на Ирландия ще бъде представен от десетима състезатели на предстоящото Световно първенство по плуване, което ще се проведе следващия месец в Китай.

Олимпийците Мона Макшари, Елън Уолш и Даниел Уифън ще водят тима по време на шестдневната надпревара в 25-метров басейн. Шампионатът ще се състои в емблематичния Национален център по водни спортове в Пекин, който бе домакин на плувните състезания по време на Олимпийските игри през 2008 година.

Ирландската делегация ще проведе аклиматизационен и подготвителен лагер в Хонконг, като заминава в събота, преди официалният старт на състезанията да бъде даден във вторник, 1 декември.

През последните години ирландските плувци неизменно печелят отличия от големи форуми и целта им е да пренесат тази отлична форма и на световната сцена. На Европейското първенство на 50-метров басейн в Париж през лятото Макшари завоюва три медала във всички дисциплини на бруста, докато Уолш се превърна в голямата звезда на отбора с две шампионски титли в съчетаното плуване.

На предишния световен шампионат в Будапеща през 2024 г. страната се поздрави с едно отличие – бронзов медал на Шейн Райън на 50 метра гръб.

"Този състав носи със себе си безценен опит и показва истински прогрес след последното Световно първенство на малък басейн в Будапеща през 2024 г. Седем от десетте ни спортисти участваха там и сега се завръщат с далеч по-ясна представа за изискванията на най-високото ниво“, заяви директорът по спортно-техническата подготовка в отбора Анди Рийд.

"Джон, Даниел и Елън пътуват за Пекин като европейски шампиони на малък басейн за 2025 г., а Евън спечели бронз на същото първенство. Успехите на Мона на 50-метров басейн в Париж през август допълнително подчертават високата класа на състава ни. Плуването в къса база предлага динамични, завладяващи гонки и изисква съвършена техника. Пекин дава шанс на нашите състезатели да надградят опита си, да се съревновават с глобалния елит и да направят още една крачка напред“, допълни Рийд.

Очаква се над 1000 елитни плувци от повече от 200 държави да вземат участие в шестдневното световно първенство в столицата на Китай.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google