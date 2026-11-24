Ндикумвенайо и Квзера повеждат Испания към Европейското по крос-кънтри

Действащият индивидуален шампион Тиери Ндикумвенайо оглавява силния испански отбор, който се цели в трета поредна отборна титла при мъжете на Европейското първенство по крос-кънтри в Белград на 13 декември 2026 г. Испания обяви предварителен състав от 40 атлети, стремейки се да надгради рекордния си актив от осем медала, спечелени миналата година в Лагоа.

Като една от традиционните сили в европейския крос-кънтри, Испания е заемала място на подиума в поне една категория в 30 от 31-те издания на първенството. И има всички основания да се вярва, че тази забележителна серия ще продължи и в сръбската столица.

Ндикумвенайо и Квизера – лидерите на испанския отбор?

Ндикумвенайо се завръща на международната сцена, след като пропусна Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. поради контузия. 29-годишният атлет триумфира в Лагоа миналата година след сензационен финален спринт срещу французина Джими Гресие – световен шампион на 10 000 метра.

Испания може да разчита и на още един сериозен претендент за индивидуален медал – Родриг Квизера (бивш национал на Бурунди), който е включен в състава под условие, докато бъде получено разрешение от Световната лека атлетика той да представлява Испания.

Към това силно дуо се присъединяват Абдесамад Укелфен и бившият европейски шампион на 5000 метра Илиас Фифа – и двамата част от испанския отбор, спечелил златото в Лагоа. Съставът се допълва от Адриа Себайос и Мигел Анхел Часара.

Испания ще се опита да постигне “хеттрик“ от отборни титли при мъжете, след като вече спечели златните медали в Анталия през 2024 г. и в Лагоа през 2025 г.

Фореро преминава при жените

Едно от най-интересните имена в надпреварата при жените ще бъде Мария Фореро, за която това ще бъде дебют при жените на Европейското първенство по крос-кънтри.

Действащата европейска шампионка по крос-кънтри при жените до 23 години стана първата испанка, спечелила индивидуални европейски титли в две различни възрастови групи, след като триумфира в Лагоа. Само няколко седмици по-късно тя демонстрира потенциала си при жените, завършвайки на 14-то място – най-доброто постижение сред европейските участнички – на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси.

Друга изгряваща звезда Марта Серано, която се класира шеста в надпреварата при състезателките до 23 години в Лагоа, също преминава в категорията при жените. Към тях ще се присъединят опитните Каролина Роблес, Идайра Прието и Карла Гаярдо (последната от които бе най-предно класираната испанка на международния крос в Атапуерка в неделя, 22-ри), а съставът се допълва от Анхела Висиоса.

Двукратният световен шампион в зала Гарсия оглавява надеждите в щафетата

Испания ще се опита да се завърне на подиума в смесената щафета с отбор, воден от двукратния световен шампион в зала Мариано Гарсия. Заедно със световния шампион в зала на 800 метра (от 2022 г.) и 1500 метра (от 2026 г.) ще участват Мартин Сегурола, Марта Митянс и Росио Гаридо.

От въвеждането на дисциплината през 2017 г. насам Испания е спечелила пет медала в смесената щафета, включително злато в Тилбург през 2018 г., но не се е качвала на подиума след първенството в Торино през 2022 г.

Междувременно, настоящият европейски вицешампион по крос-кънтри при младежите (до 20 г.) Оскар Гайтан преминава във възрастовата група до 23 години, където Испания ще се стреми да надгради отборния си бронзов медал от Лагоа.

Миналата година Испания спечели отборни отличия и в четирите възрастови категории, като и в Белград ще се цели в нови успехи във всички тях.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages