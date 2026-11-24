Британските атлети с решително състезание преди Европейското по крос-кънтри

Настъпва решителен момент за атлетите, които се борят за място в отбора на Великобритания за последното голямо първенство за сезона, провеждащо се следващия месец. В събота (28-ми) те ще участват в състезанието Liverpool Cross Challenge.

Надпреварата в Ливърпул служи като квалификация за Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Белград на 13 декември. Там британският отбор ще се стреми да затвърди статута си на най-успешната нация в историята на това първенство, което се организира за 32-ри път.

Миналата година в Лагоа Меган Кийт спечели сребърен медал в бягането при жените и се очаква отново тя да бъде водещата фигура в борбата за отличия за Великобритания в Белград. Преди това обаче тя трябва да се справи със силна конкуренция от свои сънароднички, сред които са националните състезателки Верити Окендън, Попи Танк, Амелия Куърк и Кейт Аксфорд – всички те са печелили отборни медали на предишни издания на Европейското първенство по крос-кънтри.

Кейт Аксфорд, която в миналото е била национален състезател по хокей на трева, наскоро демонстрира отлична форма, печелейки кроса в Кардиф на 8 ноември.

Очаква се оспорвана битка при мъжете

Състезанието при мъжете също обещава да бъде изключително интересно. Начело на списъка с участници е Емил Кайрес – сребърен медалист от Европейското първенство по крос-кънтри през 2022 г. и четвърти в маратона на Олимпийските игри. Сред основните претенденти са още бившият европейски шампион за младежи (до 23 г.) на 10 000 метра Рори Леонард, бившият европейски шампион по крос кънтри при младежите (до 23 г.) и юношите (до 20 г.) Уил Барникоут, както и победителят от Кардиф Матю Рамсдън.

Очаква се участие да вземат и Томер Тарагано (победител в това състезание преди две години), финалистът на 1500 метра от Европейско първенство Арло Лудеуик, сребърният медалист от Световното първенство по шосейно бягане на 1 миля (2023 г.) Калъм Елсън, както и утвърденият британски национал в крос кънтри дисциплините Джейкъб Кан. Бъргин, Фицджералд и Скейнс се насочват към Белград

В състезанията за отделните възрастови групи трикратната европейска шампионка по крос-кънтри при девойките до 20 г. Инес Фицджералд е записана за участие при жените до 23 г., преминавайки в по-горна възрастова категория.

Сред изявените участници в надпреварите при юношите до 20 г. е 17-годишният Джоузеф Скейнс, който през юли спечели златото на 3000 м на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г. в Риети.

В състезанията на къса дистанция, които служат като квалификации за смесената щафета за първенството в Белград през 2026 г., изненадващо участие ще вземе олимпийският финалист и финалист на световно първенство на 800 м Макс Бъргин.

24-годишният атлет няма сериозен опит в крос-кънтри бягането и ще бъде изключително интересно да се види как един от водещите европейски специалисти в бягането на две обиколки ще се адаптира към по-тежкия терен и специфичните изисквания на трасето с дължина 1,6 км.

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Снимки: Gettyimages