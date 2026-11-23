Две балканиади по лека атлетика в България през 2027 г.

България ще бъде домакин на две балкански първенства по лека атлетика през 2027 г. За младите ни атлети ще имат невероятната възможност да се изявят пред българска публика в едни от най-значимите състезания за годината.

На 6 февруари София ще приеме шампионата в зала за юноши и девойки под 20 години, а на 10 юли във Враца ще се проведе първенството за юноши и девойки под 18 години.

Шампионатът през февруари ще се проведе в столичната зала “Фестивална“. Тя вече е приемала успешно шампионата под 20 години през 2021 и 2025 г.

Първенството във Враца ще бъде историческо за българската лека атлетика – за първи път страната ни ще бъде домакин на шампионата в тази възрастова група. Балканските титли ще се разпределят на стадион “Христо Ботев“ във Враца. Пистата на съоръжението беше обновено, като официалното откриване беше през миналия месец. Още следващото лято на нея ще се проведе историческото за България първенство.

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