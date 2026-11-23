Женският отбор на САЩ може да получи световно злато след допинг наказание на кенийка

Женският отбор на САЩ в полумаратона е напът да получи златните медали от Световното първенство по бягане на шосе, провело се през септември в Копенхаген. Американското трио в състав Ема Грейс Хърли, Уейни Келати и Джес Макклейн първоначално спечели историческо сребро, но развитието около допинг пробите в Кения може да ги изкачи на върха на почетната стълбичка.

Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU) наложи тригодишно наказание на кенийката Вероника Лолео заради положителна проба за еритропоетин (ЕПО). Решението автоматично анулира нейното второ място в индивидуалното класиране на шампионата от 20 септември, където нейният резултат бе ключов за отборната титла на Кения.

В отборната надпревара класирането се определя от сбора от времената на трите най-бързи бегачки от всяка страна. С дисквалификацията на Лолео кенийският тим трябва да включи времето на Лилиан Касайт Ренгерук, която финишира на 34-то място с 1:10:36 ч. Това води до разместване в генералното подреждане.

Първоначално кенийките триумфираха с общ резултат 3:17:33 ч. пред американките с 3:19:51 ч. След изваждането на постижението на Лолео (1:06:05 ч.), общото време на Кения нараства на 3:22:04 ч. По този начин САЩ излиза на първа позиция с аванс от 2 минути и 13 секунди. Кения пада до второто място, а съставът на Етиопия остава с бронзовите отличия, като предстои Световна атлетика официално да утвърди новите резултати.

Хърли коментира ситуацията в профила на в "Инстаграм“, признавайки несигурността около това как би се развило самото бягане в отсъствието на Лолео, но добави:

"Щеше да бъде толкова хубаво да отпразнуваме златото.“

Допинг пробата на Лолео е взета извънсъстезателно на 6 септември – две седмици преди шампионата. Първоначално атлетката твърдеше, че резултатът се дължи на инжекция за лечение на травма, но впоследствие призна нарушението. Това намали полагащото се стандартно четиригодишно наказание с една година.

Санкцията на Лолео съвпадна с друго сериозно наказание за кенийската лека атлетика. Олимпийската шампионка от 2021 г. и актуална световна първенка в маратона Перес Джепчирчир също получи тригодишна забрана за участие в състезания заради ЕПО. Нейните резултати от 17 юли насам са анулирани, включително победата ѝ на Маратона на Сидни през август, която се очаква да премине в ръцете на сънародничката ѝ Ирин Чептай.

Изпълнителният директор на AIU Брет Клотиър заяви, че макар властите в Кения да са постигнали значителен напредък в борбата с допинга през последните години, тези инциденти показват колко дълъг път остава да бъде извървян. Той допълни, че кенийското правителство е поело ангажимент да укрепи допълнително Антидопинговата агенция на Кения и да вземе мерки срещу престъпните мрежи, разпространяващи забранени субстанции сред спортистите.

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Снимки: Gettyimages