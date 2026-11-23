Италианска атлетка призна, че е била преследвана от перверзници на тренировка

Италианската състезателка по лека атлетика Гая Сабатини сподели за тревожните инциденти, с които се е сблъсквала като жена спортист, включително случай, в който е била преследвана от колоездач по време на подготовка във Великобритания.

В интервю за италианското издание "Ил Джорнале“ 27-годишната бегачка на средни разстояния призна, че многократно е ставала обект на нежелано внимание от непознати мъже по време на тренировки на открито както в родината си, така и на Острова. Един от най-неприятните моменти се е разиграл в Бирмингам край градски воден канал.

"За съжаление, няколко пъти ми се е случвало да бъда следена от хора с велосипеди – това са травмиращи преживявания. Веднъж в Бирмингам, докато тичах край канала, бях последвана от мъже. Аз спирах – те също спираха. Сменях посоката – те правеха същото. Беше напълно ясно, че ме преследват, и наистина се изплаших. Това са странни типове, които те виждат и просто тръгват след теб“, споделя лекоатлетката.

Сабатини отбелязва, че тези прояви на преследване са се случвали дори посред бял ден по маршрути, пълни с други любители на бягането, а извършителите изобщо не са се притеснявали от евентуални последствия. Преживяното е наложило сериозни промени в тренировъчните навици на елитната спортистка от съображения за лична безопасност.

"Преди бях много по-спокойна – пусках си музика и тичах без напрежение. След тези случки това вече е невъзможно. Сега веднага заставам нащрек и взимам предпазни мерки: ако забележа някого зад себе си, го наблюдавам по-дълго и правя проверки. Ако видя, че на дадено място няма много хора, го сменям. Свалям слушалките си, за да мога да чувам стъпки, ако някой се приближи“, разказва тя.

Гая Сабатини е сред водещите фигури в италианската лека атлетика, като представи страната си на Олимпийските игри в Токио през 2020 година. Тя е европейска шампионка за девойки до 23 години на 1500 метра от 2021 година и настояща национална рекордьорка на Италия на 1000 метра в зала.

Нейният разказ насочва вниманието към сериозния проблем със сигурността на жените по време на спорт на открито. Мащабно проучване на спортния концерн "Адидас“ от 2023 година сред 9000 бегачи в девет страни разкрива, че цели 92 процента от жените се притесняват за своята безопасност. Над половината от анкетираните признават страх от физическо нападение в сравнение с едва 28 процента при мъжете.

Докладът показва още, че 38 процента от жените са преживявали вербален или физически тормоз по време на крос, включително сексистки коментари, преследване и освиркване. За да се предпазят, много жени са принудени да прибягват до предпазни мерки – от стискане на ключове между пръстите и прибиране на косата до търсене на тренировъчни партньори за защита.

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