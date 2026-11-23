Фей и Еверард защитиха титлите си на първенството на Ирландия по крос-кънтри

Брайън Фей и Фиона Еверард триумфираха отново на националното първенство по крос-кънтри на Ирландия, проведено в неделя в Дъблин. Двамата атлети защитиха златните си отличия при мъжете и жените, затвърждавайки отличната си форма преди предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри в Белград.

Фей демонстрира впечатляващ финален спринт в последните 500 метра, за да стигне до победата на дистанцията от 7,5 километра с време 22:13 минути. С този успех той стана първият състезател с две поредни национални титли от Мик Клохиси през 2015 година насам. Сериозен отпор му оказа Джак О'Лиъри, който атакува смело 1500 метра преди финала и отвори комфортна преднина. Фей обаче запази пълно самообладание, постепенно настигна лидера и с мощно ускорение в последния завой измъкна победата само с три секунди разлика.

О'Лиъри заслужи сребърния медал с постижение от 22:16 минути, а Найъл Мърфи се окичи с бронза след силно бягане за 22:25 минути, което му донесе и националната титла при младежите до 23 години.

И тримата ирландски бегачи демонстрират отлична кондиция и ще се стремят към нови отличия на 13 декември по време на континенталния шампионат в сръбската столица. В Лагоа Мърфи имаше ключова роля за отборното злато на Ирландия при младежите под 23 години, докато О'Лиъри и Фей финишираха съответно пети и десети при мъжете, извеждайки страната си до среброто в отборното класиране – първи такъв медал за тима от 2000 година насам.

В надпреварата при жените Фиона Еверард за пореден път доказа доминацията си на ирландската сцена. Тя пресече финалната линия за 25:44 минути, завоювайки своята трета титла в рамките на четири години. Еверард е първата атлетка с успешна защита на златния си медал след Шона Хийслип през 2016 и 2017 година.

Даниел Донеган направи крачка напред спрямо миналогодишното си класиране и взе среброто с резултат 26:03 минути. Бронзовата медалистка от европейското първенство за младежи под 23 години на 1500 метра Иймър Мар се качи на почетната стълбичка при жените с време 26:06 минути.

При девойките до 20 години 17-годишната Ема Хики спечели титлата на 4,5 километра с резултат 15:48 минути, изпреварвайки с три секунди Меган Брънт и Али Дъфи. Хики, която през лятото спечели сребро на 1500 метра на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години, има в колекцията си и бронзово отличие от европейския шампионат по крос кънтри до 20 години.

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Снимки: Gettyimages