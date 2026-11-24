Пътят на Сифан Хасан към олимпийската слава

Девет години преди да постигне едно от най-великите постижения в историята на олимпийските бягания на дълги разстояния по улиците на Париж, Сифан Хасан демонстрира своята изключителна издръжливост по трасе за крос-кънтри в Южна Франция. На Олимпийските игри в Париж през 2024 г. нидерландската суперзвезда изуми света на леката атлетика, като спечели златото в маратона – само няколко дни след като завоюва бронзови медали на 5000 и 10 000 метра.

Това бе поразителна демонстрация на многостранни възможности, но за онези, които са наблюдавали как тогава 22-годишната Хасан уверено крачи към победата на Европейското първенство по крос-кънтри в Йер през 2015 г., е било ясно, че основите на този успех са били положени много по-рано.

Макар вече да е била европейска шампионка на 1500 метра и носителка на бронзов медал от световно първенство, Хасан все още е била възприемана предимно като специалист в бяганията на средни дистанции, когато застава на старта срещу най-добрите европейски бегачи на дълги разстояния в дисциплината 8 км.

Вярно е, че две години по-рано – в Белград през 2013 г. – тя печели състезанието при жените до 23 години, но това е било значително по-високо ниво и по-голяма дистанция. Най-дългото ѝ бягане на писта през 2015 г. е било на една миля.

Би ли могла тя да се пребори с най-добрите в Европа на дистанция, пет пъти по-голяма от тази?

Последвалото е поредното доказателство, че забележителният ѝ талант далеч надхвърля границите на лекоатлетическата писта. Денят, в който Хасан покори европейските звезди в бяганията на дълги разстояния. Когато Хасан навлиза в последния завой в Йер, европейската титла вече е почти в ръцете ѝ. Виждайки финалната линия, нидерландската атлетка събира сили за последно усилие – по лицето ѝ личи пълното изтощение след осемте километра бягане – и пресича финиша с време 25:47 мин.

Осем секунди по-късно британката Кейт Ейвъри пресича линията, печелейки среброто, а норвежката Каролине Бйеркели Грьовдал допълва подиума.

За Хасан това е втори златен медал от европейско първенство по крос-кънтри, след като две години по-рано в Белград е спечелила титлата при жените до 23 години.

Но този път тя е покорила върха при жените (в елитната категория). И макар никой от присъстващите в онзи ден да не е могъл да предвиди какво точно предстои, Хасан направи поредната впечатляваща демонстрация на онзи необикновен диапазон от възможности, който впоследствие щеше да я превърне в една от най-великите бегачки на дълги разстояния в историята.

Легендата продължава своя ход

От дистанцията 1500 метра до маратона, Хасан пренаписа представите за възможното в бяганията на дълги разстояния, покорявайки дисциплини, които малцина атлети изобщо биха дръзнали да съчетават на най-високо ниво. През 2019 г. в Доха тя постигна феноменален дубъл на световно първенство, печелейки титлите на 1500 м и 10 000 м, а по-късно на Олимпийските игри в Токио завоюва исторически златен дубъл на 5000 м и 10 000 м. Тя продължи да покорява нови дистанции и терени, трупайки титли, преди да достигне своя триумф в Париж – връхната точка в забележителната ѝ кариера.

Но много преди историческите ѝ олимпийски успехи, на едно трасе за крос-кънтри в Йер, 22-годишна състезателка на средни дистанции демонстрира онази изключителна издръжливост, която по-късно щеше да се превърне в нейна запазена марка.

Девет години, безброй медали и три олимпийски златни отличия по-късно, победата ѝ на Европейското първенство по крос-кънтри през 2015 г. остава като още една забележителна глава в историята на една от най-универсалните шампионки в леката атлетика.

Преди да покори пистата и шосетата на олимпийската сцена, Сифан Хасан вече бе покорила калта.

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Снимки: Gettyimages