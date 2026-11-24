Националът Йордан Минчев ще продължи кариерата си в Италия

Националът Йордан Минчев сменя испанското с италианското елитно баскетболно първенство и ще продължи кариерата си в тима на Удине.

Новината бе съобщена официално от италианския клуб в социалните мрежи.

"Йордан Минчев е класен играч - с международен опит и качества, които могат да бъдат особено полезни за нашата игрова система. Пристигането му е категоричен сигнал за желанието ни да продължим да подкрепяме отбора и треньорския щаб, давайки им възможно най-добрите условия, за да посрещнат предстоящите предизвикателства", коментира президентът на клуба Алесандро Педоне.

28-годишният Минчев за последно игра за Манреса преди няколко дни, а в понеделник започна подготовка с националния тим на България за предстоящия еврокваликационен двубой срещу Дания в София.

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