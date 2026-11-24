Брендън Инграм се завърна след тежка контузия, но Дюрант и Хюстън отказаха Клипърс

Хюстън Рокетс надделя над Лос Анджелис Клипърс със 116:104 в мач от редовния сезон в НБА. В главно действащо лице за домакините се превърна Кевин Дюрант, който наниза 32 точки, а Алперен Шенгюн и Амен Томпсън допринесоха за успеха с по 20 пункта.

Развръзката настъпи в заключителните минути на срещата. При аванс от шест точки за Хюстън около три минути преди края, Дюрант отбеляза две поредни тройки и покачи на 109:97. Брендън Инграм върна две точки за гостите, но само секунди по-късно Дюрант реализира нов изключително труден изстрел от далечна дистанция, с което направи резултата 112:99 при оставаща минута и половина до финалната сирена.

Kevin Durant hit three straight triples to put away the Clippers. Season-high 32 PTS in the win. https://t.co/vZuF4U7dUZ — Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 24, 2026

Двубоят бе специален за Инграм, който направи своя официален дебют за тима от Лос Анджелис. Двукратният участник в „Мача на звездите“ не бе стъпвал на паркета от май месец насам след претърпяна операция за възстановяване на петата и частично разкъсано ахилесово сухожилие. Крилото премина в Клипърс през септември от състава на Торонто като част от сделката за Кауай Ленърд, след като пропусна последните две срещи от първия кръг на плейофите срещу Кливланд именно заради травмата. В дебюта си Инграм завърши с 16 точки и 7 борби за 27 минути игра.

Brandon Ingram Clippers Debut 16 PTS | 7 REB | 4 AST | 27 MIN https://t.co/mODUqh0SbZ — IngramAlerts (@IngramAlerts) November 24, 2026

За гостите това бе четвърта поредна загуба. Най-резултатен за Клипърс бе Дариъс Гарланд с 26 точки и 8 асистенции, докато Руи Хачимура добави 19 точки.

Darius Garland hits THREE straight 3s to start the third quarter! 🤯 https://t.co/nBqRIFwgC2 — LA Clippers (@LAClippers) November 24, 2026

Мачът се движеше равностойно до средата на третата четвърт, когато резултатът бе равен. В този момент Рокетс направиха решаваща серия от 9:0, завършила с точна стрелба от далечно разстояние на Тари Ийсън за 74:65. Хюстън запази двуцифрена преднина от 10 точки преди финалната четвърт и не изпусна контрола до края.

В следващите си мачове в сряда вечер Клипърс гостуват на Мемфис, докато Хюстън ще приеме състава на Финикс.

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