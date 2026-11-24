Кингс развалиха дебюта на Дилън Ларкин за Монреал

Дилън Ларкин се отчете с асистенция при първата си поява на леда от близо месец насам, но Лос Анджелис Кингс помрачи дебюта му за Монреал Канейдиънс, след като спечели с 2:1 в зала „Бел Сентър“.

Опитният 30-годишен нападател и бивш капитан на Детройт Ред Уингс бе привлечен в състава на канадците след мащабна сделка в неделя. В първия си мач от 26 октомври насам Ларкин прекара 19 минути и 57 секунди на леда и отправи три точни удара. Преди да бъде изваден от състава на Детройт след изявление пред временно изпълняващия длъжността генерален мениджър Шон Хоркоф, че няма намерение да играе повече за тима, той бе записал 6 точки (2 гола и 4 асистенции) в 10 срещи.

Dylan Larkin showing the Bell Centre some appreciation in his first game as a @CanadiensMTL! 🫡 https://t.co/awCxN6X675 — NHL (@NHL) November 24, 2026

„Мачът беше доста накъсан, но въпреки всичко си тръгвам от залата с оптимизъм заради стила, който показваме, заяви Ларкин след срещата. - За мен това беше първи досег с отбора. Кингс играха много стабилно в дефанзивен план и затвориха изцяло пространствата в третата третина. Владеенето на шайбата и начинът, по който се включват нашите защитници, обаче бяха отлични. Ако имахме малко повече късмет при борбите пред вратата, изходът щеше да е различен. Знам, че момчетата са разочаровани от резултата, но аз гледам с голямо вълнение към бъдещето.“

Гръмка сделка в НХЛ: Дилън Ларкин премина от Детройт в Монреал

Алекс Лафериер и Тревър Мур бяха точни за победителите, а Дарси Кемпер направи 29 спасявания на вратата на Лос Анджелис (8-12-2), осигурявайки трети успех за тима си в последните четири мача.

Between-the-legs finish from Alex Laferriere! 😮‍💨 https://t.co/rmz6IGtcvR — NHL (@NHL) November 24, 2026

„Целта ни беше да им развалим празника тази вечер, призна капитанът на гостите Дрю Доути, който записа своя юбилеен мач номер 1300 в НХЛ. - Разбира се, основният ни приоритет бе победата, но фактът, че Монреал току-що осъществи толкова голям трансфер, прави триумфа ни още по-сладък.“

Единственото попадение за домакините реализира Алекс Нюхук. За Монреал (14-7-4) това бе четвърта загуба в последните шест мача, след като преди това отборът бе постигнал впечатляваща серия от 12 срещи с спечелени точки (9-0-3). Вратарят Якуб Добеш отрази 20 удара.

Trevor Moore gives the Kings back their lead 👑 https://t.co/cIbdyAzlbg — Sportsnet (@Sportsnet) November 24, 2026

„Трябва да им отдадем дължимото – защитават се изключително здраво, използват тактически капан през целия мач и затрудняват максимално преминаването през неутралната зона, сподели капитанът на Канейдиънс Ник Сузуки. „Мисля, че се придържахме към плана си и направихме добро представяне през по-голямата част от двубоя.“

LARKIN FIRST POINT🔥 Dylan Larkin’s first point as a Canadien is an apple to Alex Newhook🏒 (via ABTV) https://t.co/lPdc39hMEt — BarDown (@BarDown) November 24, 2026

Нападателят на Лос Анджелис Артемий Панарин се завърна на леда с асистенция след отсъствие заради кончината на дядо му. Така той удължи серията си с отбелязани точки срещу Монреал на 16 поредни двубоя (29 точки – 6 гола и 23 асистенции). Единственият друг състезател в историята с точкова серия от поне 15 мача срещу Канейдиънс е Жилбер Перо (17 срещи).

Los Angeles goal! Scored by Alex Laferriere with 05:17 left in the 1st. Assisted by Quinton Byfield and Artemi Panarin. MTL: 0 | LAK: 1 #LAKvsMTL #GoHabsGo #GoKingsGo https://t.co/Ax9VJ2TkVS — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 24, 2026

Панарин изравни постижението на Матю Ткачък за третата най-дълга активна серия от мачове с регистрирана точка срещу един и същи съперник, след като Ткачък записа 16 поредни срещи с резултатно действие срещу Калъмбъс Блу Джакетс. Пред тях в тази класация са единствено Леон Драйзайтъл с 20 двубоя срещу Чикаго Блекхоукс и Конър Макдейвид с 18 срещу Нашвил Предатърс.

В същото време Даути стана едва вторият хокеист в клубната история на Лос Анджелис Кингс с поне 1300 изиграни мача, присъединявайки се към клубния лидер Анже Копитар (1521 срещи).

От щаба на Лос Анджелис обаче претърпяха и кадрови удар, след като поставиха защитника Ерик Густафсон в списъка на контузените. Бранителят е с фрактура на ръката без разместване и се очаква да отсъства от леда между две и четири седмици.

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