БФ Биатлон ще развива младите таланти с пари от МОК

Българският олимпийски комитет (БОК) и Българската федерация по биатлон (БФБиатлон) защитиха успешно проект за развитие на талантите по програмата на Международния олимпийски комитет (МОК) „Олимпийска солидарност“. БФБиатлон ще получи 25 000 долара, като голяма част от сумата вече е преведена.

Бъдещето на един от най-успешните български зимни спортове е във фокуса на нова програма за развитие на млади биатлонисти. Проектът Biathlon Youth & Junior Development Pathway е разработен от федерацията по биатлон в сътрудничество с Международния съюз по биатлон (IBU) и с подкрепата на „Олимпийска солидарност“, информираха от БОК.

Основната цел е да бъде укрепена връзката между клубовете, младежките и юношеските национални отбори и представителния тим, като се осигури по-добра подготовка и възможност за международна изява на най-перспективните състезатели.

В програмата са включени десет биатлонисти - пет жени и петима мъже. За тях са осигурени спортни лагери, които са насочени към подобряване на физическите качества, стрелковата техника, скоростта и състезателната готовност. Един от основните приоритети е подготовката им за Младежкия зимен олимпийски фестивал Брашов 2027 и последващото им включване в стартовете за Junior IBU Cup.

Планираната програма е разделена на няколко етапа - с лагери на Белмекен и Банско, които вече приключиха, както и такива в Италия.

През януари 2027 година ще бъдат направени тестове и анализ на постигнатите резултати, а изпълнението на проекта ще бъде оценено съвместно с Международния съюз по биатлон.

Важен акцент в проекта е развитието на треньорския капацитет. Петима български специалисти вече са преминали обучение чрез IBU Academy и съвместните лагери на Международния съюз по биатлон и Международния олимпийски комитет. Целта е придобитите знания да бъдат прилагани на практика и да достигат до по-широк кръг специалисти в страната.

Проектът предвижда споделяне на съвременни тренировъчни методики, работа върху дългосрочното развитие на спортистите, периодизацията и възстановяването, както и допълнителни възможности за обучение в България и чужбина.

Особено важен стимул за развитието на спорта са последните олимпийски успехи. Бронзовият медал на Лора Христова от Милано Кортина 2026 е посочен в проекта като доказателство за потенциала на българския биатлон и фактор за нарастващия интерес сред децата. Самата Лора е стипендиант на „Олимпийска солидарност“.

Една от най-важните характеристики на инициативата е, че тя не цели създаването на паралелна структура, а укрепването на вече съществуващата система за подготовка. След приключването ѝ Българската федерация по биатлон планира да продължи централизираните лагери за младежи и юноши със средства от собствения си бюджет, Министерството на младежта и спорта, спонсори и програмите на Международния съюз по биатлон.

В основата на инициативата стои една стратегическа задача - успехите на настоящото поколение български биатлонисти да не останат изолирани постижения, а да се превърнат в основа за устойчиво развитие и нови международни успехи.

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