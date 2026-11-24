Тежък удар за Блекхоукс: Бедард е аут за четири месеца след операция

Звездата и капитан на Чикаго Блекхоукс Конър Бедард ще отсъства от леда през следващите четири месеца, след като претърпя хирургическа интервенция на дясното рамо. 21-годишният център получи тежката травма по време на победата с 6:3 над Торонто Мейпъл Лийфс на 17 ноември.

Инцидентът се разигра едва 54 секунди след началото на третия период при борба за шайбата срещу нападателя на Торонто Ник Пол. В момента, в който Бедард спусна стика си към леда, се стигна до контакт със стика на Пол, който закачи дясната ръка на капитана на Чикаго. Младокът извика от силна болка и незабавно се прибра в съблекалнята.

До момента през сезона Бедард се представяше отлично, записвайки 18 точки (седем гола и 11 асистенции) в 15 мача. С това той дели първото място по резултатност в отбора с Роман Канцеров (13 попадения и пет асистенции). Бедард отбеляза своя седми гол за кампанията точно в 18:51 минути на втората третина във вторник, извеждайки Блекхоукс напред с 3:2.

„Всички мислим за него, коментира опитният нападател Патрик Кейн. - Той отлично знае колко важна фигура е за този състав и какво означава за цялата организация. Носи огромна атракция за феновете и за Лигата с всичко, което показва на леда. Безспорно е изключително тежко, когато загубиш такъв играч. Искаме просто да му покажем, че сме до него. Не съм сигурен за пълния мащаб на травмата и какво ще се случи занапред, но се надявам да се сплотим и да компенсираме отсъствието му.“

Това е трета сериозна травма в областта на рамото за Бедард в рамките на по-малко от година. На 2 юли той контузи лявото си рамо по време на лятна подготовка във Ванкувър и претърпя операция броени дни по-късно. Въпреки че прогнозите тогава сочеха отсъствие до ноември, той се завърна предсрочно на 13 октомври.

Първата му контузия на дясното рамо се случи при почти идентични обстоятелства – в самия край на срещата срещу Сейнт Луис Блус на 12 декември 2025 година. Бедард се завърна в игра на 9 януари срещу Вашингтон Кепиталс, но избягваше спорните ситуации чак до 26 февруари в сблъсъка с Нашвил Предатърс, когато спечели осем от 16 единоборства.

Избран под номер 1 в Драфта на НХЛ през 2023 година, Бедард вече има на сметката си 221 точки (82 гола и 139 асистенции) в общо 234 двубоя с екипа на Чикаго.

Отборът на Блекхоукс (с баланс 8-14-2), който се намира в серия от две поредни победи, завършва турнето си от три гостувания със сблъсък срещу Сиатъл Кракен в зала „Клаймет Пледж Арена“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google