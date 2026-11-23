Гръмка сделка в НХЛ: Дилън Ларкин премина от Детройт в Монреал

Сагата около дългогодишния лидер на Детройт Ред Уингс Дилън Ларкин приключи с мащабна размяна, след като нападателят беше изпратен при регионалния съперник от Атлантическата дивизия Монреал Канейдиънс. Сделката слага край на напрегнатите отношения между хокеиста и клуба от щата Мичиган, като осигурява на Детройт солиден пакет за бъдещето, а на Монреал – незабавно подсилване за настоящия сезон.

В замяна на 30-годишния център и два избора от бъдещи драфтове (втори кръг през 2028 г. и трети кръг през 2027 г.), Детройт получи правата върху перспективния колежански реализатор Майкъл Хейдж, нападателя Кърби Дак, вратаря Сам Монтембо, два условни избора от първия кръг на драфта (през 2027 и 2029 г.), както и селекции във втория кръг през 2027 г. и четвъртия през 2028 г.

Разривът между Ларкин и Детройт назря след края на миналия сезон, когато хокеистът официално поиска трансфер и използва клаузата в контракта си, за да ограничи списъка с потенциални дестинации. Напрежението ескалира, капитанската му лента бе отнета, а местната публика го освиркваше. След като взе участие в 10 двубоя през настоящата кампания, на 29 октомври Ларкин напусна лагера на тима. Ръководството го наказа с лишаване от състезателни права и възнаграждение, което му коства близо 1 милион долара, преди трансферът в Канейдиънс да стане факт.

Интересът на Монреал стана очевиден още на 10 октомври при гостуването на Ред Уингс в зала „Бел Сентър“, когато феновете на домакините започнаха да скандират името му. След въпросната среща, завършила с победа на Канейдиънс с 1:0 след дузпи, Ларкин сподели: „Беше интересно. Никога не съм си представял подобно нещо в моята кариера в тази зала. Тези фенове са невероятно страстни, разбират от хокей и обичат отбора си. За мен това е най-добрата хокейна атмосфера.“

В Монреал Ларкин ще оформи класна двойка водещи центрове заедно с капитана Ник Сузуки и ще се състезава за отбор със сериозни амбиции. В 11-годишната си кариера в Детройт нападателят има едва пет мача в плейофите за Купа „Стенли“, всичките през дебютния му сезон 2015-16. Ред Уингс са в серия от десет поредни сезона без участие в елиминациите — най-дългата активна суша в цялата НХЛ. В момента Детройт дели седмото място в дивизията с Торонто Мейпъл Лийфс с 19 точки (актив 8-12-3), докато Монреал, който през миналата кампания стигна до финала на Източната конференция, заема второто място с 32 точки, колкото има и Тампа Бей Лайтнинг.

Временният генерален мениджър на Детройт Шон Хоркоф изрази задоволство от условията по сделката: „Стремяхме се да постигнем справедлива компенсация за състезател от такъв ранг.“

Основният актив за бъдещето на Детройт в тази размяна е Майкъл Хейдж, избран под номер 21 в драфта на НХЛ през 2024 г. В момента 20-годишният нападател играе в колежанското първенство за Мичиганския университет (рамо до рамо със сина на Хоркоф – Уил) и е водещ реализатор в Дивизия 1 на NCAA, след като записа 26 точки в 13 мача през настоящия сезон. Хейдж поема по същия път като самия Ларкин, който също защитаваше цветовете на Мичиган, преди да бъде избран под номер 15 в драфта през 2014 г.

Дак и Монтембо са пред изтичане на договорите им, което дава гъвкавост на Детройт. Пред ръководството на тима остава и казусът със защитника Симон Едвинсон, който има статут на ограничен свободен агент, също настоява за трансфер и трябва да подпише контракт преди 1 декември, за да запази правото си да играе през този сезон.

За Монреал трансферът гарантира изключителна класа в предни позиции. Ларкин има договор за още пет сезона със средна годишна заплата от 8,7 милиона долара. Той има шест сезона с най-малко 30 отбелязани гола, включително във всяка от последните пет години. Американският национал също така помогна на отбора на САЩ да спечели златото на Зимните олимпийски игри в Милано през 2026 г., както и Турнира на четирите нации през 2025 г. Първото му гостуване срещу бившия му клуб на „Литъл Сийзърс Арена“ ще бъде на 18 февруари.

Привържениците в Монреал отлично помнят как Ларкин отбеляза решаващия победен гол при успеха на американците с 3:1 над канадския тим в зала „Бел Сентър“ на 15 февруари 2025 г. Затова и не е изненада, че местната публика толкова силно го желаеше в своите редици.

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