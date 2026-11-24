Капризов и Минесота записаха клубни рекордни при победа над Сан Хосе

Кирил Капризов блесна с гол и три асистенции при победата на Минесота Уайлд с 5:2 като гост на Сан Хосе Шаркс в мач от редовния сезон в НХЛ. С този успех както руското острие, така и неговият отбор удължиха впечатляващата си серия със спечелена поне точка на 15 поредни срещи, като и двете постижения са клубни рекорди.

THRILL LEVEL: 15 STRAIGHT!!! 😤 Kirill Kaprizov now holds the longest point streak in @minnesotawild history! https://t.co/1M0LLJqMdw — NHL (@NHL) November 24, 2026

Капризов има внушителните 32 точки (8 гола и 24 асистенции) по време на този период, в който Минесота постигна баланс от 12 победи и 3 загуби след продължени.

Kirill Kaprizov just scored his way into the Wild record book. That’s 15 straight games with a point, the longest streak in franchise history. #mnwild | MIN 1 - SJS 0 | P1 07:37 https://t.co/oeFzuaiY4Q — Wild Plus (@wildplus) November 24, 2026

Йоел Ериксон Ек допринесе за победата с два гола и асистенция, а Мат Болди се отличи с три голови подавания. Вратарят Филип Густавсон спаси 22 удара в официалния си дебют за сезона след претърпяна през лятото операция на тазобедрената става.

Minnesota goal! Scored by Joel Eriksson Ek with 19:47 left in the 2nd. Assisted by Kirill Kaprizov and Jared Spurgeon. SJS: 2 | MIN: 3 #MINvsSJS #TurnItAllTeal #mnwild https://t.co/0JrAwlThqo — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 24, 2026

„Смятам, че се представихме изключително солидно и в двете фази на играта. Беше страхотно да видим Гус отново на леда и да се намеси решително в ключови моменти“, заяви старши треньорът на Минесота Джон Хайнс.

За домакините от Сан Хосе, които бяха спечелили три от предходните си четири двубоя, Маклин Селебрини записа две асистенции, а точни бяха Тайлър Тофоли и Александър Венберг. Ярослав Аскаров отрази 25 изстрела на вратата на „акулите“.

Power play goal for San Jose! Scored by Tyler Toffoli with 09:13 left in the 1st. Assisted by Mason Marchment and Macklin Celebrini. SJS: 1 | MIN: 1 #MINvsSJS #TurnItAllTeal #mnwild https://t.co/NiIyKYU32M — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 24, 2026

„Мачът беше стегнат и равностоен. Не им позволихме много, но в края не успяхме да окажем достатъчно натиск, за да стигнем до изравняване. Направихме добри неща, но в крайна сметка регистрирахме загуба“, обобщи наставникът на Сан Хосе Райън Уорсофски.

Капризов даде преднина на Минесота в 7:37 минута на първата третина при числено предимство, преодолявайки Аскаров от близка дистанция след пас на Болди. Тофоли изравни за 1:1 също при пауърплей в 10:47 минута, реализирайки добавка след спасен изстрел на Мейсън Марчмънт.

Венберг изведе Сан Хосе напред с 2:1 в 17:29 минута, завършвайки бърза контраатака след отлично подаване на Селебрини. Радостта на домакините обаче беше кратка, тъй като в 19:18 минута защитникът Брок Фейбър възстанови равенството с мощен изстрел под гредата.

San Jose goal! Scored by Alexander Wennberg with 02:31 left in the 1st. Assisted by Macklin Celebrini and Michael Misa. SJS: 2 | MIN: 1 #MINvsSJS #TurnItAllTeal #mnwild https://t.co/L8TrXqpzKi — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 24, 2026

Само 13 секунди след началото на втората част Ериксон Ек върна водачеството на Минесота след прецизен пас на Капризов. В заключителните минути на срещата Блейк Коулман и отново Ериксон Ек подпечатаха победата с попадения на празна врата за крайното 5:2.

„Двубоят се движеше при разлика от един гол почти през цялото време и имаше много борба. Накрая паднаха две попадения на празна врата, но смятам, че се раздадохме напълно и създадохме доста опасности“, коментира защитникът на Шаркс Дарнел Нърс.

Акценти от мача:

Капризов подобри личния си рекорд от 14 последователни мача с отбелязана точка, поставен между ноември и декември 2022 година.

Лидерът на защитата на Минесота Джаред Спърджън записа своя мач номер 1029 за отбора, изпреварвайки Мико Койву на върха във вечната ранглиста на франчайза.

Селебрини записа 33-тия си мач с поне две асистенции в кариерата, изпреварвайки Рон Франсис на шестото място по този показател в историята на НХЛ за хокеисти до 21-годишна възраст.

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