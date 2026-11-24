Сиприен Саразен се завръща на пистата след контузията

Френският скиор Сиприен Саразен се готви за завръщане в Световната купа в алпийските ски близо две години след тежко падане в Бормио, Италия. В понеделник той бе включен в състава на Франция за състезанието в дисциплината супер-Г, което ще се проведе в събота в Копър Маунтин, съобщи Ройтерс.

32-годишният скиор, който има пет победи в стартове за Световната купа, не е участвал в състезания, откакто претърпя падане по време на тренировка за спускането в Бормио през декември 2024 г.

Саразен претърпя операция за отстраняване на кръвоизлив в мозъка, а също така получи травми на стъпалото и коляното.

Французинът записа най-успешния си сезон за Световната купа през 2023/24 г., постигайки четири победи – една в спускането в Бормио, две в Кицбюел и една в супер-Г във Венген.

Той се завърна на пистата през декември 2025 г., а през април поднови пълноценните тренировки.

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