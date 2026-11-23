Над 200 души участваха в "MMA Generation" семинара в Русе

Повече от 200 любители на бойните спортове и млади таланти се включиха в безплатен семинар по смесени бойни изкуства (MMA) в зала "Дунав" в Русе тази неделя, съобщават от пресцентъра на Областна администрация - Русе. Откритата тренировка бе водена лично от двама от най-утвърдените български състезатели в ММА - Никола Дипчиков и Светлозар Савов. Спортната проява се организира от местния "Русе Файт Клуб", чийто треньор е самият Савов, под егидата на веригата "MAX FIGHT Generation" и с подкрепата на Община Русе.

Семинарът привлече както активни състезатели от местните клубове, така и напълно начинаещи ентусиасти без предходен опит на тепиха. Основната цел на организаторите е да направят смесените бойни изкуства достъпни за широката публика и да покажат реалната методика на подготовка извън клишетата за този спорт. Според данните на домакините интересът към дисциплината в крайдунавския град расте устойчиво през последните години. В момента общият брой на активно трениращите MMA в Русе надхвърля 200 души, като само в залата на Светлозар Савов редовно се подготвят над 50 спортисти.Русенският треньор и професионален боец акцентира върху възпитателната роля на тренировките сред подрастващите и категорично разграничи спортното майсторство от уличното насилие.

"Нашият спорт трябва да възпитава в дисциплина, да има уважение и да няма агресия навън никога", заяви Светлозар Савов по време на събитието. Според него подобни отворени врати са най-прекият път повече младежи да влязат в спортните зали и да изградят трайни навици.

Домакинството на Русе е част от по-широка национална кампания за популяризиране на смесените бойни изкуства у нас. Крайдунавският град е третата спирка на инициативата, след като успешни открити семинари вече се проведоха в Габрово и Пловдив. Амбицията на екипа зад проекта е срещите с феновете и младите спортисти в страната да се превърнат в редовна практика.

"Планираме да провеждаме в страната такива семинари поне веднъж месечно, докато популяризираме този спорт в България. Искаме колкото се може повече хора да се докоснат до MMA. Надявам се всички хора, които са тук, да останат доволни. Всеки може да участва, дори начинаещи и не практикували досега спорт. Нещата се случват много лесно", обясни Никола Дипчиков пред участниците в зала "Дунав".

Източник: dunavmost.com

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