Лейкърс си го върнаха на Юта след силно представяне на Лука Дончич

Лос Анджелис Лейкърс се реваншира за изненадващото поражение от Юта Джаз преди броени дни, налагайки се със 109:94 на собствен терен в среща от редовния сезон на НБА. В основата на успеха за домакините бе Лука Дончич, който завърши с 28 точки и 8 асистенции.

Джейк Ларавия допринесе за победата с „дабъл-дабъл“ от 15 точки и 10 борби, а Матис Тайбул добави 14 точки. Калифорнийци вече имат 11 победи в последните си 12 мача, като единственото им подхлъзване в този период бе именно срещу Джаз (97:109) миналата сряда, което тогава прекъсна серията им от девет поредни успеха.

LUKA PINPOINT CROSS-COURT DIME TO LARAVIA 🔥 https://t.co/kCLSiWyTCZ — NBA (@NBA) November 24, 2026

Срещата не премина без трудности за домакините, които решиха изхода на двубоя едва в началото на заключителната четвърт със силна серия от 17:5. Преди това Лейкърс водеха с 16 точки през първото полувреме, но съперникът им отговори с ударно 15:3 след паузата и за кратко поведе в резултата.

Дончич стартира вихрено с 14 точки в откриващата четвърт, но през втория период не успя да се разпише и натрупа четири лични нарушения. Тимът от Лос Анджелис продължава да се справя без втория си водещ реализатор Остин Рийвс, който пропусна пети пореден мач заради травма в петата. Въпреки че играта на тима бе колеблива в последните домакинства срещу Шарлът, Юта и Сакраменто, балансът от последните четири двубоя в залата им остава положителен с 3 победи и 1 загуба.

THYBULLE RAISING THE ROOF ON THE PUTBACK 🔥 https://t.co/TJKQOwLWQ9 — Laker Performances (@LALPerformance) November 24, 2026

За гостите от Юта Кайл Филиповски се отличи с 21 точки и 12 борби. Ейс Бейли вкара 18 точки, новобранецът Дарин Питърсън завърши с 13, а Кейонте Джордж бе ограничен до 14 точки, след като в предишния сблъсък с Лейкърс наниза 30. Поражението е трето поредно за тима от Солт Лейк Сити, чийто баланс от началото на кампанията е 3 победи и 16 загуби.

KYLE FILIPOWSKI STEAL TO POSTER SLAM 🤯 https://t.co/2tmcn1gScb — NBA (@NBA) November 24, 2026

Двубоят в залата бе изгледан от собственичката на клуба Джийни Бъс в компанията на потенциалните нови инвеститори Джош Къшнър и Боб Айгър.

В следващите си мачове в петък Лос Анджелис Лейкърс гостува на Сан Антонио, докато Юта Джаз приема състава на Денвър.

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