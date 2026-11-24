Минесота постави рекорд за сезона при разгром над Бруклин, рекорд и за Макданиелс

Джейдън Макданиелс записа най-резултатния двубой в кариерата си, отбелязвайки 34 точки при убедителната победа на Минесота Тимбъруулвс над Бруклин Нетс със 142:116 в среща от редовния сезон на НБА.

Крилото на домакините показа завидна ефективност в стрелбата, вкарвайки 12 от 16 опита от игра и перфектните 4 от 4 от тройката. Макданиелс премина границата от 30 точки още в началото на третата четвърт – постижение, което записва едва за трети път в кариерата си. Той завърши срещата с „дабъл-дабъл“, овладявайки 10 борби и подавайки 6 асистенции.

JADEN MCDANIELS DROPPED A CAREER-HIGH 34 POINTS! 🏀 34 PTS 🏀 10 REB 🏀 6 AST 🏀 2 STL 🏀 4 3PM 🏀 MIN W Timberwolves improve to 13-5 on the season 👏 https://t.co/MlcPPw2A8i — NBA (@NBA) November 24, 2026

Още петима играчи на Минесота завършиха с двуцифрен актив. Айо Досунму добави 23 точки, ЛаМело Бол и влезлият от пейката Терънс Шанън-младши реализираха по 17 ( Шанън се отчете и с 5 асистенции) а Джонатан Куминга добави 15. Отбелязаните 142 точки са връх за сезона за Тимбъруулвс, докато за Бруклин това бе мачът с най-много допуснати точки през настоящата кампания.

Ayo Dosunmu zooms down the court to beat the first quarter buzzer! 📺 NBA on Peacock and NBCSN https://t.co/tjXwMtlFx3 — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) November 24, 2026

Двубоят предложи и емоционален заряд за Джулиъс Рандъл, който се изправи срещу бившия си тим за първи път след трансфера през паузата между сезоните. След две години в Минеаполис крилото бе изпратен в Бруклин като част от сделка с участието на четири отбора, осигурила на Минесота плеймейкъра ЛаМело Бол от Шарлът. Домакините отдадоха почит на Рандъл с видеоклип преди срещата, а той бе най-резултатен за гостите с 29 точки.

Pretty warm and loud applause for Julius Randle in his return… and Goosebumps playing in the background. https://t.co/mbsZp0yyDu — Andrew Dukowitz (@adukeMN) November 24, 2026

Майкъл Браун-младши реализира 17 точки за нюйоркчани, като всички те дойдоха през първото полувреме. Бруклин отбеляза рекордните си за сезона 50% при стрелбата от дистанция (18 от 36 от тройката), но това не бе достатъчно, за да избегне пета поредна загуба. Тимът остава сред аутсайдерите в класирането на Източната конференция, докато Минесота записа втори пореден триумф и общо четвърти в последните пет срещи.

Mikel Brown Jr. in the first half: 17 PTS 6-9 FG 4-5 3FG https://t.co/HdJyTJdgPN — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 24, 2026

В сряда Минесота предстои да гостува на Оклахома Сити, докато Бруклин ще търси прекъсване на негативната си серия при визитата на Милуоки.

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