Портланд спря победната серия на Филаделфия след 19 тройки и рецитал на Авдия

Портланд Трейл Блейзърс нанесе едва четвърто поражение от началото на сезона на Филаделфия 76ърс, след като се наложи категорично със 128:111 като гост. Основното оръжие на победителите се оказа стрелбата от далечна дистанция, като гостите реализираха забележителните 19 тройки по пътя към успеха.

В главно действащо лице за Портланд се превърна Дени Авдия, който поведе съотборниците си с 31 точки и 5 успешни изстрела зад арката. 25-годишният баскетболист от Израел стартира феноменално срещата, като реализира първите си четири опита от тройката и имаше вече 22 точки на сметката си малко повече от шест минути преди края на първото полувреме. Това се случва само един мач след като Тайлър Хиро от Милуоки отбеляза 50 точки срещу отбраната на Сиксърс. Привържениците по трибуните въодушевено скандираха името на Авдия в заключителните минути, а след срещата той им благодари с жестове и въздушни целувки на път към съблекалнята.

Deni Avdija was UNSTOPPABLE vs 76ers: 31 PTS | 7 AST | 12/19 FG | 5/9 3FG | 73 TS% https://t.co/PWpquJfhmR — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 24, 2026

Центърът Донован Клингън направи отличен мач за Трейл Блейзърс и записа мощен „дабъл-дабъл“ с 15 точки и 18 борби. Деймиън Лилард и Джру Холидей допринесоха с по 18 точки, като Холидей вкара четири тройки. В третата четвърт Скут Хендерсън и Холидей нанизаха поредни стрелби от далеч, за да отворят преднина от 96:87, а Джейсън Кент отбеляза 16-ата тройка за тима, осигурявайки аванс от 101:92 преди финалната част.

DONOVAN CLINGAN DUNKS ON LEBRON JAMES. https://t.co/OvtrK55ZvG — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 24, 2026

С тази победа Трейл Блейзърс приключиха серията си от шест поредни гостувания с баланс 3-3, след като преди това отстъпиха два пъти в последователни вечери срещу Минесота Тимбъруулвс.

За Филаделфия поражението сложи край на поредица от пет поредни победи. Леброн Джеймс отбеляза рекордните си за първия сезон с екипа на 76ърс 23 точки, реализирайки първите си четири опита от тройката. Останалите играчи на домакините обаче бяха едва 4 от 23 от далечно разстояние, като целият отбор завърши с посредствените 9 от 33 зад дъгата.

ARE YOU KIDDING ME LEBRON??? https://t.co/cnmj6UrLGO — Philadelphia 76ers (@sixers) November 24, 2026

Тайрис Макси приключи с 22 точки за Сиксърс, а Джейлън Браун се завърна на паркета след отсъствие в два мача поради травма на подколянното сухожилие и добави 20 точки. Звездата Джоел Ембийд пропусна срещата заради вирусно заболяване.

Jaylen Brown at halftime: 19 PTS | 3 AST | 8/10 FG | 0 TO | 87 TS% https://t.co/ztJ0A1yW4G — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 24, 2026

Двубоят имаше и специален емоционален заряд за старши треньора на Трейл Блейзърс Майка Нори. Неговият син Данте Нори, който е перспективен състезател в школата на бейзболния Филаделфия Филис, изгледа двубоя край игрището в компанията на генералния мениджър на клуба Престън Матингли.

В следващия си мач Филаделфия ще бъде домакин на Маями в сряда, докато Портланд се завръща у дома, за да посрещне Ню Орлиънс в неделя.

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