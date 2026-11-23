Йордан Минчев: Радостен съм, че най-накрая ще можем да играем в София

Йордан Минчев очаква с нетърпение домакинството на България срещу Дания в „Арена София“. Националът сподели, че отдавна иска със съотборниците си да играе пред столичната публика, и определи България като фаворит в четвъртък.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

„Радостен съм, че най-накрая ще можем да играем в София. От дълго време всички искаме да се случи това нещо. Няма по-добро време от сега да излезем с такъв отбор в София. Резонно е да бъдем фаворити и смятам, че ще се справим с Дания“, каза Минчев.

Любомир Минчев: Не се е налагало да убеждавам Везенков и Милър-Макинтайър

Той коментира и участието си в ЕвроКъп. „Всичко е нормално. Радвам се да бъда на това ниво“, сподели Минчев и добави, че е доволен от състава, който България е успяла да събере за мача с датчаните.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/