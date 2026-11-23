Павлин Иванов: Очаква ни здрава битка с Дания

Павлин Иванов очаква бърза игра в нападение и здрава защита от Дания при домакинството на България в четвъртък. Преди първата отборна тренировка националът сподели, че в състава се радват на предстоящото присъединяване на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

„Очакваме много добра атмосфера, понеже Везенков и Коди ще дойдат, за което целият отбор се радваме. Очаква ни здрава битка. Отборът на Дания е доста добър, но, честно да ви кажа, не сме гледали видео от играта им“, каза Иванов. По впечатленията му от предишни мачове датчаните са дисциплинирани, атакуват бързо и играят здраво в защита.

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Иванов беше категоричен, че България ще подходи сериозно към двубоя. „Когато се срещнем с малко по-силни отбори, веднага се срещаме с реалността, така че съм сигурен, че няма да има подценяване“, обясни той.

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„Събрахме се тази сутрин, така че засега атмосферата е супер, всеки е доста позитивен“, каза Иванов за първите часове от лагера. По думите му отдавна не е имало напрежение в отбора и той очаква това да продължи.

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За Иванов срещите с националния отбор през ноември и февруари са и възможност за кратка психическа почивка от клубния сезон. „Тогава са прозорците, в които се събираме заедно и малко се отделяме от нашите клубове. Имаме нужда от почивка психически“, сподели той и добави, че събиранията повдигат настроението на играчите независимо дали Везенков и Милър-Макинтайър имат възможност да се присъединят.

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