Ян Шруб си осигури квота за Белград след силно завръщане

Ян Шруб отбеляза завръщането си след продължително отсъствие поради контузия, като завърши на второ място на състезанието по крос-кънтри във френския град Алон в неделя следобед. В същото време световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие остана едва десети.

Шруб се състезава за първи път от началото на април, след като стрес фрактура на таза го извади от целия сезон на писта. Той финишира втори след етиопеца Милкеса Фикаду в дистанцията на 7,26 километра при мъжете, но заслужи най-сериозните овации сред френските атлети.

Фикаду проведе изключително разчетено бягане и защити титлата си в Алон с време 21:37 минути. Шруб успя да надделее над сериозната вътрешна конкуренция и финишира втори с 21:41 минути, с което си гарантира място във френския национален отбор за Европейското първенство по крос-кънтри в Белград на 13 декември. Първите трима френски състезатели получаваха автоматична квота за шампионата на Стария континент следващия месец.

Преди три години 30-годишният Шруб влезе в историята като първия французин с титла при мъжете в Брюксел. По-рано тази година той подобри и европейския рекорд на 10 км на шосе в Кастелон с време 26:43 минути. Сега атлетът отново навлиза в отлична форма за битката за индивидуалните и отборните отличия.

Двукратният медалист от щафети Антоан Сенар си осигури индивидуално място в състава, завършвайки четвърти с 21:43 минути. Бастиен Огюсто заслужи третата директна квота с петото си място и резултат 21:52 минути – само месец след като записа личен рекорд от 2:06:48 часа на маратона в Амстердам.

За разлика от тях, победителят от 2021 и 2024 година Джими Гресие не успя да се намеси в битката за челните позиции. Това бе първото му участие на каквато и да е настилка след бягането на 5 км на Световното първенство по шосейни бягания в Копенхаген в средата на септември.

Световният първенец на 10 000 метра поведе за кратко в началната обиколка, но изостана при вдигането на темпото във втория тур по криволичещото и хълмисто трасе. 29-годишният Гресие, който пристигна в Алон веднага след тежък тренировъчен лагер на висока надморска височина във Фон-Ромьо и призна, че не се намира в оптимална форма, финишира десети с 22:15 минути, оставайки осми сред сънародниците си. Той обаче потвърди още преди старта, че Европейското първенство в Белград не фигурира в състезателните му планове.

Европейската шампионка на 1500 метра в зала Агат Гилмо показа забележителната си универсалност на различни настилки и дистанции, като се наложи над местната конкуренция в надпреварата при жените.

В състезанието, спечелено от кенийката Емакулет Джепкосгей с 24:20 минути, Гилмо финишира като най-добрата представителка на Франция на четвърта позиция с 24:42 минути, подпечатвайки участието си в Белград. Тя изпревари с една позиция Адел Ге, която завърши пета и запазва възможността да стартира в категорията до 23 години в сръбската столица.

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Снимки: Gettyimages