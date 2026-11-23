Батоклети завърши пета в Атапуерка по пътя към Белград

Надя Батоклети даде старт на сезона си по крос-кънтри със солидно пето място при жените на дистанция от 7,6 км в студеното и ветровито време по време на състезанието “Крос Интернасионал де Атапуерка“ в неделя. Действащата европейска шампионка на 5000 и 10 000 метра се движеше плътно с челната група до началото на последната обиколка, когато младата етиопка Асефу Абреха форсира темпото.

Дебютиращата на международната сцена при кросовете Абреха запази лидерството си до излизането на финалната права. В ожесточения финален спринт между четири състезателки обаче 19-годишната лекоатлетка отстъпи първото място на кенийката Мириам Чероп, а съотборничката на Абреха – Асефа Восане, я изпревари на самата линия за втората позиция. И трите медалистки завършиха с абсолютно еднакво време – 25:56 минути.

За Батоклети това беше закъснял старт на кампанията заради контузия в крака, която я извади от две планирани надпревари, включително от старта в Севиля преди две седмици. Извън спорта италианката е изцяло съсредоточена и върху своята дипломна работа по инженерство с оглед завършването на Университета в Тренто през март.

Въпреки че не успя да защити титлата си в Атапуерка, 26-годишната италианка финишира стабилно пета с време 26:09 минути. Тя изпревари с почти половин минута най-добрата испанска представителка Карла Галярдо, която завърши девета с 26:39 минути, непосредствено пред своята сънародничка Идайра Прието (26:40 минути).

Основният приоритет за Батоклети през настоящия кросов сезон остава Европейското първенство в Белград на 13 декември, където тя ще преследва трета поредна европейска корона при жените.

“Чуствах се добре и съм доволна от представянето си. Като се има предвид, че едва наскоро поднових тренировки и все още нямам специфични бегови сесии, състезанието беше изключително полезно. Върнах състезателния си дух, изпитах възможностите си и дадох най-доброто от себе си, което е отличен сигнал преди европейския шампионат. Знаех, че все още не съм в оптимална форма. Миналата година, когато спечелих тук, бях в съвсем друго състояние и сега не можех да очаквам същия резултат. При поредната смяна на темпото загубих контакт с лидерките и останах сама срещу силния вятър. Сега продължавам подготовката у дома, за да бъда във върхова кондиция в Белград“, сподели Батоклети пред Федерацията по лека атлетика на Италия (ФИДАЛ).

В мъжкия старт на 7,6 км Родриг Квизера се завърна към победите, като спечели надпреварата пред световния сребърен медалист по крос кънтри Бериху Арегави от Етиопия. Арегави предприе мощна солова атака в предпоследната обиколка и разкъса водещата група. Етиопецът, който записва едва втория си официален старт от януари насам, обаче не успя да се откъсне от Квизера. Последният се движеше плътно зад гърба му и атакува безпроблемно в заключителните 600 метра.

Само седмица след второто си място в Сория, Квизера стигна до убедителния успех в Атапуерка с резултат 22:38 минути, оставяйки Арегави на три секунди зад себе си. Изненадата поднесе 19-годишният му сънародник Айеле Фасика, който се нареди трети с 22:45 минути.

Квизера придоби испанско гражданство по-рано тази година, но към момента все още няма официално разрешение да се състезава за Испания на международната сцена.

В битката за квоти за Европейското първенство първите четирима испанци си осигуриха участие в мъжкия национален тим за шампионата в Белград, където иберийците ще се стремят към трето последователно отборно злато. Мигел Анхел Мартинес финишира седми с време 23:04 минути, следван от Абдесамад Оухелфен (осми с 23:12 минути) и Илиас Фифа (девети с 23:15 минути).



Снимки: European Athletics

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